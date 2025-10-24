GNTM: Οι παίκτες που «μάγεψαν» τους κριτές στις auditions

Μπήκαν με φόρα και στόχο την κορυφή!

GNTM: Οι παίκτες που «μάγεψαν» τους κριτές στις auditions
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το GNTM 2025 επέστρεψε στο Star, και όσοι έλεγαν πως αυτό θα είναι το καλύτερο casting στην ιστορία του διαγωνισμού ομορφιάς επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά! Συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε τις καλύτερες auditions του φετινού διαγωνισμού, τους παίκτες που... χάζεψαν τους κριτές και απέσπασαν το πολυπόθητο «ναι».

Ανέστης και ο Εντουάρντο

Ανέστης & Εντουάρντο

Ανέστης & Εντουάρντο

Τα αδέλφια που μάγεψαν στις auditions και έκαναν το GNTM οικογενειακή υπόθεση. Μετά το Bootcamp, οι κούκλοι Ανέστης και Εντουάρντο κέρδισαν την είσοδό τους και στο Σπίτι και όλοι αναρωτιούνται μέχρι πού θα φτάσουν!

Γιασμίν

GNTM: Οι παίκτες που «μάγεψαν» τους κριτές στις auditions

Η καλλονή Γιασμίν περπάτησε με δυναμισμό στην πασαρέλα, θυμίζοντας στον Έντι Γαβριηλίδη το αγγελάκι της Victoria's Secret, Miranda Kerr. Οι κριτές κατάλαβαν αμέσως πως έχει όλο το πακέτο και την έστειλαν απευθείας στο Bootcamp.

Νάρκισσος

Νάρκισσος

Νάρκισσος

Έχοντας σπουδάσει σχέδιο μόδας και styling, ο Νάρκισσος -που ασχολείται από τα 18 του επαγγελματικά με το μόντελινγκ- επέλεξε δική του δημιουργία στην πασαρέλα. «Έκλεψε» τις εντυπώσεις με το εκκεντρικό στιλ του και την άνεσή του στον φακό

Ξένια

Ξένια

Ξένια

Με όπλο την αψεγάδιαστη ομορφιά της, η Ξένια πέρασε ομόφωνα στην επόμενη φάση. Η εντυπωσιακή cheerleader, προπονήτρια και μοντέλο θέλει να κατακτήσει τον κόσμο της μόδας, ξεκινώντας πρώτα από το φετινό GNTM.

Αγγέλικα

Αγγέλικα

Αγγέλικα

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου την περιέγραψε «Κάτια Ζυγούλη σε μικρή συσκευασία». Η Αγγέλικα προκάλεσε ενθουσιασμό με την audition της, αποδεικνύοντας πως το ύψος -όπως και η ηλικία- είναι απλά ένας αριθμός.

Μιλένα

Μιλένα

Μιλένα

Η Μιλένα εντυπωσίασε με το θανατηφόρο κορμί της, προκαλώντας εγκεφαλικά σε όλους -ιδίως στη Ζενεβιέβ Μαζαρί, που τη χαρακτήρισε «ροζ φλαμίνγκο» χάρη στην κορμοστασιά και το ροζ μαγιό της.

