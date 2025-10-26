Τα Φαντάσματα: Το πρωινό της «Μαρίνας» και το τηλεφώνημα για δουλειά

«Λεφτουλίνια μυρίζομαι...»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.10.25 , 23:00 IQ 160: Η πρώτη ανάκριση του Μηνά είναι γεγονός!
26.10.25 , 22:41 Περιστέρι: Eπιχείρηση της Τροχαίας για την αποτροπή κόντρας μηχανόβιων
26.10.25 , 22:29 Θεσσαλονίκη: Mε λαμπρότητα οι εκδηλώσεις για τη διπλή γιορτή της πόλης
26.10.25 , 22:16 Κλήρωση Τζόκερ 26/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
26.10.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Επιτέλους... η Μαρίνα γνωρίζει τον Γιάννη Στάνκογλου!
26.10.25 , 21:45 Τα Φαντάσματα: Το γύρισμα, οι απορίες κι οι γάμπες του Γιάννη Στάνκογλου
26.10.25 , 21:36 Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι - «Θα είμαι κάθε βράδυ στην πλατεία»
26.10.25 , 21:15 Τα Φαντάσματα: Το πρωινό της «Μαρίνας» και το τηλεφώνημα για δουλειά
26.10.25 , 21:04 ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ο «υπαρχηγός» από την Κρήτη
26.10.25 , 20:31 VW Crafter: Που θα κατασκευάζεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
26.10.25 , 20:27 Νεκρός 52χρονος από πυροβολισμούς σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων
26.10.25 , 20:12 «Μέχρι να πετάξει την πάνα, το παιδί έπιασε το τηγάνι με το καυτό λάδι...»
26.10.25 , 20:10 Η Ειρήνη Τορνεσάκη στο star.gr: To ελληνικό τραγούδι που διεκδικεί Grammy!
26.10.25 , 19:05 Λιλή Πυράκη: Η ηλικία, το Instagram, ο γάμος και ο γιος της
26.10.25 , 18:49 Νεκρός 21χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο στην Ιτέας - Αντιρρίου
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Νεκρός 52χρονος από πυροβολισμούς σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
«Μέχρι να πετάξει την πάνα, το παιδί έπιασε το τηγάνι με το καυτό λάδι...»
Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς
Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι - «Θα είμαι κάθε βράδυ στην πλατεία»
Γωγώ Τσαμπά: Τραγούδησε σε σχολική γιορτή και κατέληξε στο αυτόφωρο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη σειρά Τα Φαντάσματα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με απίστευτες ατάκες ξεκίνησε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς του Star, Τα Φαντάσματα, με τη «Μαρίνα» που υποδύεται η Έλλη Τρίγγου να απολαμβάνει το πρωινό της, έχοντας εκτός από τον «Χάρη» (Ορφέας Αυγουστίδης) την κατάλληλη... παρέα.

Τα Φαντάσματα: Το πρωινό της «Μαρίνας» και το τηλεφώνημα για δουλειά

It's breakfast time για τη Μαρίνα τον Χάρη και -φυσικά- τα Φαντάσματα!

Με τα φαντάσματα να αναρωτιούνται τι τρώει για πρωινό, η Θεοφανία που υποδύεται η Ευαγγελία Καρακατσάνη, ξέρει πολύ καλά όλες τις συνήθειες της φίλης της. Ακόμα και για τους θαυμαστές που της στέλνουν επιστολές, όπως ο... Ρεύμας που όλο τον βρίζει! 

Τα Φαντάσματα: Το θανάσιμο ατύχημα του Παρασκευά Παπάζογλου

Τα Φαντάσματα: Το πρωινό της «Μαρίνας» και το τηλεφώνημα για δουλειά

Τη στιγμή που το ζευγάρι απολαμβάνει ένα ήρεμο πρωινό χτυπάει το τηλέφωνο της Μαρίνας. Από εταιρεία παραγωγής της ζητάνε την έπαυλη για γύρισμα τηλεοπτικής σειράς. «Λεφτουλίνια μυρίζομαι...», της σχολιάζει ο Χάρης με το που κλείνει το τηλέφωνο. «Λες να μας ξημερώσει τέτοια ημέρα;», σχολιάζει εκείνη.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
 |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top