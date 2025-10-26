Τα Φαντάσματα: Το πρωινό της «Μαρίνας» και το τηλεφώνημα για δουλειά

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη σειρά Τα Φαντάσματα

Με απίστευτες ατάκες ξεκίνησε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς του Star, Τα Φαντάσματα, με τη «Μαρίνα» που υποδύεται η Έλλη Τρίγγου να απολαμβάνει το πρωινό της, έχοντας εκτός από τον «Χάρη» (Ορφέας Αυγουστίδης) την κατάλληλη... παρέα.

It's breakfast time για τη Μαρίνα τον Χάρη και -φυσικά- τα Φαντάσματα!

Με τα φαντάσματα να αναρωτιούνται τι τρώει για πρωινό, η Θεοφανία που υποδύεται η Ευαγγελία Καρακατσάνη, ξέρει πολύ καλά όλες τις συνήθειες της φίλης της. Ακόμα και για τους θαυμαστές που της στέλνουν επιστολές, όπως ο... Ρεύμας που όλο τον βρίζει!

Τη στιγμή που το ζευγάρι απολαμβάνει ένα ήρεμο πρωινό χτυπάει το τηλέφωνο της Μαρίνας. Από εταιρεία παραγωγής της ζητάνε την έπαυλη για γύρισμα τηλεοπτικής σειράς. «Λεφτουλίνια μυρίζομαι...», της σχολιάζει ο Χάρης με το που κλείνει το τηλέφωνο. «Λες να μας ξημερώσει τέτοια ημέρα;», σχολιάζει εκείνη.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς Τα Φαντάσματα