Στις 17:25 η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

Δείτε εδώ όλες τις εκπομπές Cash or Trash

Σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Αλιόνα τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται ως διατροφολόγος στην Ελλάδα. Η χαρακτηριστική της άνεση μπροστά στην κάμερα, αλλά και η αγάπη της για το Cash or Trash, ήταν οι λόγοι για τους οποίους η αγαπημένη της φίλη την επέλεξε και της εμπιστεύθηκε την παρουσίαση του αντικειμένου της. Το σίγουρο είναι πως, αν η Αλιόνα δεν καταφέρει σήμερα να λάβει μια δυνατή προσφορά για το αντικείμενο της φίλης της, υπόσχεται να επιστρέψει μελλοντικά με ένα άλλο, προκειμένου να πετύχει μια ακόμη καλύτερη συμφωνία.

Cash or Trash: Για πρώτη φορά ένα ασυνήθιστο αντικείμενο

Η Κατερίνα δηλώνει φανατική τηλεθεάτρια του Cash or Trash και εξομολογείται πως η εκπομπή τη βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη περίοδο της ζωής της. Μαζί με την κόρη της, αποφάσισαν να παρουσιάσουν στο δωμάτιο εκτίμησης ένα μουσικό κουτί σε άψογη κατάσταση, από την εντυπωσιακή συλλογή του συζύγου της.

Cash or Trash: Για πρώτη φορά ένα ασυνήθιστο αντικείμενο

Ο νεαρός Αμπτουαχίτ, με καταγωγή από τη Σομαλία, αποφάσισε να έρθει στο Cash or Trash, μια από τις λίγες εκπομπές που παρακολουθεί στην ελληνική τηλεόραση. Το ασυνήθιστο αντικείμενό του είναι το πρώτο του είδους που παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης της εκπομπής. Ο νεαρός διερμηνέας δεν έχει μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις και για αυτή τη διαπραγμάτευση θα χρειαστεί μόνο μία από τις έξι γλώσσες που γνωρίζει να μιλά.

Cash or Trash: Για πρώτη φορά ένα ασυνήθιστο αντικείμενο

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο

εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

