«Όταν η Μαρινέλλα έφυγε από το Ηρώδειο για το νοσοκομείο, μιλούσε κανονικά»

Για το πώς έχει διαμορφωθεί το τηλεοπτικό τοπίο στο σήμερα, αλλά και τη Μαρινέλλα με την οποία έχει συνεργαστεί, και τον τελευταίο 1,5 χρόνο δίνει μάχη για τη ζωή της, μίλησε η Μαίρη Αυγερινοπούλου στο Buongiorno της Φαίης Σκορδά.

«Κάθεσαι δίπλα στη Μαρινέλλα και μόνο πιο πλούσιος βγαίνεις. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο για όλους μας αυτό που συμβαίνει με την υγεία της. Ήμουν παρούσα στο Ηρώδειο τη μέρα που κατέρρευσε. Στις πρώτες 3-4 νότες την άκουσα, και γύρισα και είπα στην αδερφή μου (σ.σ. τη δημοσιογράφο Γωγώ Αυγερινοπούλου) ότι δεν την ακούω καλά.

Για να το ξεκαθαρίσουμε όμως, φεύγοντας η Μαρινέλλα από το Ηρώδειο για το νοσοκομείο, μιλούσε κανονικά. Το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχουν ειπωθεί διάφορες βλακείες», είπε η Μαίρη Αυρινοπούλου.

Σε άλλο σημείο, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στον Στέφανο Κασσελάκη λέγοντας, «Δε θεωρώ ότι ο Στέφανος Κασσελάκης μπορεί να κάνει πολιτική καριέρα στην Ελλάδα. Κακώς τον βγάλανε τον άνθρωπο».

Όσο για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, η Μαίρη Αυγερινοπούλου σχολίασε: «Εγώ δεν έχω καταλάβει βγήκε για να ακυρώσει τον εαυτό του με το βιβλίο του. Δε μπορείς να βγαίνεις και να αδειάζεις τους συνεργάτες σου. Για μένα, από τα αποσπάσματα που έχω διαβάσει – δεν έχω διαβάσει το βιβλίο – αυτοακυρώθηκε».

Θυμίζουμε, ότι το βράδυ που κατέρρευσε η Μαρινέλλα στο Ηρώδειο, η Μαίρη Αυγερινοπούλου συντόνιζε την εκδήλωση. Τότε, ανέβηκε στη σκηνή και είπε χαρακτηριστικά: «Οι γιατροί συστήνουν ότι πρέπει να κάνει περαιτέρω εξετάσεις, οπότε θα αναβληθεί η συγκεκριμένη βραδιά και θα επανέλθουμε με νέα ημερομηνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ».