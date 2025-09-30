Ξανθούλης για Μαρινέλλα: «Δεν υπάρχει μέλλον, απ’ ό,τι βλέπω»

Όσα είπε ο επιστήθιος φίλος της Μαρινέλλας, Γιάννης Ξανθούλης, για την κατάσταση της υγείας της/ βίντεο Super Kατερίνα

Για την κατάσταση υγείας της αγαπημένης ερμηνεύτριας, Μαρινέλλας, μίλησε ο συγγραφέας και επιστήθιος φίλος της, Γιάννης Ξανθούλης.

«Δυστυχώς, δεν έχει αλλάξει η κατάσταση, εδώ κι έναν χρόνο. Είναι μια γυναίκα που αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία επικοινωνία με το περιβάλλον», αποκάλυψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Γιάννης Ξανθούλης- Μαρινέλλα, τον Απρίλιο του 2024/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση, να ξέρεις ότι ένας πολύ δικός σου άνθρωπος, -τώρα μιλάω για τους πιο οικείους της ανθρώπους- βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος εξομολογήθηκε πως δεν την έχει επισκεφθεί στο σπίτι της κι ούτε θα ήθελε να το κάνει. «Και μόνο με τη σκέψη ότι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση αισθανόμαστε φρικτά», εξήγησε.

Τέλος, ανέφερε πως μιλά με την κόρη της Μαρινέλλας, τη Τζωρτίνα Σερπιέρη, η οποία «προσπαθεί να είναι, όσο γίνεται, δίπλα σε μια μάνα που αυτή τη στιγμή δεν επικοινωνεί. Δεν υπάρχει μέλλον, απ’ ό,τι βλέπω», κατέληξε.

Τάκης Ζαχαράτος- Γιάννης Ξανθούλης-Τζωρτίνα Σερπιέρη με την κόρη της, Μελίνα Δασκαλοπούλου στο Ηρώδειο, πριν η Μαρινέλλα καταρρεύσει επί σκηνής/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ήταν 25 Σεπτεμβρίου του 2024 όταν η Μαρινέλλα υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, τη στιγμή που τραγουδούσε πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Είχε προλάβει να πει τρία τραγούδια της στη μεγάλη συναυλία της, πριν καταρρεύσει. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε κι η Μαρινέλλα κατάφερε να ζήσει, αλλά η κατάσταση της υγείας της είναι δύσκολη. Μετά τη νοσηλεία της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για περίπου τέσσερις μήνες, επέστρεψε στο σπίτι της όπου φροντίζεται από τους δικούς της ανθρώπους.

Στη συναυλία που πραγματοποίησε ο Αντώνης Ρέμος, χθες, στο Ηρώδειο, αφιερωμένη στη μνήμη της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε με συγκίνηση στην καλή του φίλη Μαρινέλλα. Εκείνο το βράδυ, θα εμφανίζονταν μαζί στη σκηνή.

«Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της, και να της στείλουμε την αγάπη μας», είπε από τη σκηνή του Ηρωδείου ο Αντώνης Ρέμος.

