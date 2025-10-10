GNTM: Το «ατύχημα» της Μιχαέλας στην πασαρέλα - Μπήκε στο σπίτι!

Το χειρίστηκε άψογα, είπαν οι κριτές

Media
Στο GNTM, οι ανατροπές δεν λείπουν ποτέ, και αυτή τη φορά η Μιχαέλα κατάφερε να ξεχωρίσει με τον καλύτερο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της απαιτητικής πασαρέλας, προέκυψε ένα μικρό ατύχημα με το ρούχο της, που θα μπορούσε να επηρεάσει την εμφάνισή της. Ωστόσο, η Μιχαέλα κατάφερε να το χειριστεί με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των κριτών και τη θέση της στο σπίτι.

GNTM: Το «ατύχημα» της Μιχαέλας στην πασαρέλα - Μπήκε στο σπίτι!

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

GNTM: Το «ατύχημα» της Μιχαέλας στην πασαρέλα - Μπήκε στο σπίτι!

Οι κριτές δεν έχασαν την ευκαιρία να την επαινέσουν. «Το χειρίστηκε πάρα πολύ σωστά», ακούστηκε να λέει η Ζενεβιέβ, προσθέτοντας ότι η αντίδρασή της ήταν αυτό που αναζητά κάθε σχεδιαστής σε μια πασαρέλα: ψυχραιμία, δημιουργικότητα και αμεσότητα στη διόρθωση ενός απρόοπτου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συμφώνησε, σημειώνοντας ότι η Μιχαέλα έδειξε επαγγελματισμό που δεν συναντάς συχνά σε τόσο νεαρά μοντέλα.

Οι κριτές παρακολούθησαν μια πραγματική μάχη στην πασαρέλα, όπου η Μιχαέλα κατάφερε να αναδείξει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά της, ενώ ταυτόχρονα διόρθωνε το ρούχο με απόλυτη φυσικότητα. 

«Κορίτσια, είστε υπέροχες. Φανταστικές. Περπατήσατε πάρα πολύ ωραία. Όμως, εγώ είδα ότι σε ένα ατύχημα η μία από τις δύο, το έφτιαξε και το έκανε πάρα πάρα πολύ ωραία και το καμουφλάρισε. Αυτό το twist που έκανε η Μιχαέλα.. Το ρούχο το έφερε έτσι. Το αξιολόγησε. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί για να πούμε ότι θα πρέπει να μπει στο σπίτι, η Μιχαέλα. Συγχαρητήρια και στις δύο, βέβαια. Είστε υπέροχες. Μιχαέλα μου, εσύ παίρνεις τη θέση για το σπίτι. Καλώς ήρθες στο GNTM», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

GNTM: Το «ατύχημα» της Μιχαέλας στην πασαρέλα - Μπήκε στο σπίτι!

Η Μιχαέλα όχι μόνο διαχειρίστηκε άψογα την κατάσταση, αλλά και έδειξε τη σιγουριά της σε κάθε πόζα και στροφή. «Έλαμψε από λάθος», σχολίασαν οι κριτές, τονίζοντας ότι αυτή η αντίδραση ήταν που την ξεχώρισε από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες.

GNTM: Το «ατύχημα» της Μιχαέλας στην πασαρέλα - Μπήκε στο σπίτι!

Τελικά, η Μιχαέλα κέρδισε τη θέση της στο σπίτι του GNTM, ενώ οι κριτές έδωσαν συγχαρητήρια και στην άλλη συμμετέχουσα για την προσπάθειά της. Η στιγμή αυτή απέδειξε πως στο παιχνίδι, η ικανότητα να διαχειρίζεσαι απρόοπτα και να μένεις συγκεντρωμένος μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην αποχώρηση και την επιτυχία.

Με αυτήν την εμφάνιση, η Μιχαέλα απέδειξε ότι διαθέτει όλα τα εφόδια για να συνεχίσει δυναμικά στο παιχνίδι και να αναδείξει το ταλέντο της σε κάθε μελλοντική δοκιμασία. 

Η Μιχαέλα μπήκε στο σπίτι του GNTM

Η Μιχαέλα μπήκε στο σπίτι του GNTM
GNTM
 |
GNTM 2025
