Άση Μπήλιου: Προσοχή στις σχέσεις και τα οικονομικά το Σαββατοκύριακο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Άση Μπήλιου: Προσοχή στις σχέσεις και τα οικονομικά το Σαββατοκύριακο
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για το Σαββατοκύριακο που είναι προ των πυλών και φέρνει έναν συνδυασμό θετικών και προκλητικών αστρολογικών όψεων, που αξίζει να προσέξουμε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας και τα οικονομικά μας, μίλησε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

«Η Παρασκευή χαρακτηρίζεται από τη Σελήνη στους Δίδυμους, η οποία ευνοεί την επικοινωνία και τις κοινωνικές συναναστροφές. Είναι μια ημέρα κατάλληλη για συζητήσεις, νέες γνωριμίες και διαπραγματεύσεις. Τα ζώδια του αέρα (Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι) θα αισθανθούν ιδιαίτερη ευελιξία και δημιουργικότητα, ενώ και οι Κριοί, Λέοντες και Τοξότες μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ενέργεια για να πετύχουν καλύτερη ροή στην καθημερινότητά τους. Παρά τον καλό καιρό και την ευχάριστη ατμόσφαιρα, το Σάββατο θα εμφανιστεί μια πιο δύσκολη όψη που επηρεάζει ιδιαίτερα τις σχέσεις. Η Σελήνη σχηματίζει αντίθεση με την Αφροδίτη και τον Κρόνο, δημιουργώντας εντάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε διαφωνίες ή παρεξηγήσεις σε όλα τα επίπεδα ερωτικά, φιλικά και επαγγελματικά», ανέφερε η έγκριτη αστρολόγος.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να αποφύγουμε συγκρούσεις που μπορεί να γίνουν πιο έντονες και άβολες. Οι εντάσεις μπορεί να προκαλέσουν μια μικρή στενοχώρια ή αίσθηση απογοήτευσης, αλλά αν προσέξουμε μπορούμε να τις διαχειριστούμε.

«Μια επιπλέον διάσταση αφορά την Αφροδίτη και τα οικονομικά. Καθώς ο μήνας προχωράει, μπορεί να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιες επιθυμίες ή ανάγκες μας συγκρούονται με τον προϋπολογισμό μας. Αυτό μπορεί να φέρει μια αίσθηση περιορισμού ή απογοήτευσης, αλλά πρόκειται κυρίως για προσωρινά θέματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να προγραμματίσουμε με σύνεση τις δαπάνες μας. Την Κυριακή, η Σελήνη περνά στον Καρκίνο, φέρνοντας πιο ήπιες και συναισθηματικές ενέργειες. Αυτή είναι μια καλή ημέρα για να αφιερώσουμε χρόνο στην οικογένεια, το σπίτι και τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε στενές σχέσεις. Είναι η ευκαιρία να επουλώσουμε τυχόν διαφορές και να γεμίσουμε συναισθηματικά», πρόσθεσε η Άση Μπήλιου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
