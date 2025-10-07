Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε την αποστολή;

Το έπαθλο ήταν μία... γουρουνοπούλα

07.10.25 , 21:50 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε την αποστολή;
Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχτηκε τις δύο ομάδες στη δεύτερη αποστολή και τους ανακοίνωσε ότι το έπαθλο θα είναι μια γουρουνοπούλα!

Φάρμα: Η Βαλεντίνα έβαλε τα κλάματα - Η κίνηση του Λευτέρη που την ενόχλησε

Οι παίκτες έπρεπε να καθαρίσουν τα χωράφια, που τους υπέδειξε ο επιστάτης, από τα ξερόχορτα. Η ομάδα που ξεχορτάριασε καλύτερα κέρδισε το λαχταριστό έπαθλο, που επιθυμούσε εδώ και καιρό.

Νικήτρια ομάδα είναι η πράσινη, η οποία συγκέντρωσε 150 κιλά και 850 γραμμάρια. Η γαλάζια ομάδα συγκέντρωσε 111 κιλά και 300 γραμμάρια.

Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε την αποστολή;

Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε την αποστολή;

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Ο επιστάτης προσπάθησε να εμψυχώσει τη γαλάζια ομάδα και τους είπε να μην βάλουν κάτω αφού υπάρχουν πολλές αποστολές ακόμα για να κερδίσουν και να πάρουν το ανάλογο έπαθλο!

 

ΦΑΡΜΑ
Back to Top