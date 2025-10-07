Και δεύτερος έρωτας στη Φάρμα - Η Βαλεντίνα πιο αποκαλυπτική από ποτέ!

Έρωτες φαίνεται πως έχουν γεννηθεί στη Φάρμα και στο αποκλειστικό απόσπασμα που πρόβαλε το Breakfast@Star η Βαλεντίνα αποκαλύπτει τα ζευγάρια αλλά και τα φλερτ πίσω από τις κάμερες.

Η παίκτρια της γαλάζιας ομάδας είναι πολύ - μα πολύ- περιγραφική και μας μεταφέρει το κλίμα στη Φάρμα. Όπως λέει, υπάρχουν ακόμα δύο παίκτες που έχουν έρθει πιο κοντά.

«Η Ζωή και ο Βασίλης έχουν κάνει κάτι σαν σε εισαγωγικά, ζευγαράκι και μετά το δεύτερο είναι ο Δημήτρης με τη Στέλλα, που δεν ισχύει και 100% γιατί ο Δημήτρης όταν βρίσκεται με τις κοπέλες της άλλης ομάδας, κυρίως την Έλενα και την Τζωρτζίνα, δείχνει να έχει έναν άλλο χαρακτήρα, που το κάνει το ίδιο και στη Στέλλα και η Στέλλα δείχνει να ενοχλείται από αυτό», εξήγησε χαρακτηριστικά η Βαλεντίνα.

Οι παίκτες σχολιάζουν όπως βλέπουμε τον έρωτα Δημήτρη -Στέλλας λέγοντας πως η Στέλλα θέλει να τον έχει απο κοντά για να έχει ένα στήριγμα.

Βαλεντίνα: Ο Δημήτρης θέλει να κουτουπώσει...

Ανδρέας: Ε, κουτουπώνει ο Δημήτρης... Το παιχνίδι παίζει και η Στέλλα

Βαλεντίνα: Οπότε τη θέλει τη Στέλλα για να είναι στήριγμα..

Ανδρέας: Αυτή τον θέλει για στήριγμα

Βασίλης και Ζωή: Ένας αναπάντεχος έρωτας στη Φάρμα!

Η συμβίωση στη Φάρμα έχει φέρει δύο παίκτες από τη γαλάζια ομάδα αρκετά κοντά. Ο λόγος για τον Βασίλη και τη Ζωή που, όπως όλα δείχνουν, έχουν «χτυπηθεί» από τα βέλη του φτερωτού θεού.

Οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν την αναπάντεχη σχέση τους, αδιαφορώντας για το τι λενε οι άλλοι. Κουβεντιάζουν ψιθυριστά στον στάβλο και στην ουσία παραδέχονται ότι είναι full in love! «Δεν περίμενα ότι θα μπω εδώ μέσα και θα γνωρίσω μια σαν εσένα και θα είμαι όλη την ώρα από πίσω της», εξομολογείται ο Βασίλης στη γυναίκα που κατάφερε να του «κλέψει» την καρδιά.