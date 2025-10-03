Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο αστρολογικά;

Τις αστρολογικές της προβλέψεις έκανε η Άση Μπήλιου για το Παρασκευοσαββατοκύριακο μέσα από την εκπομπή Breakfast@star.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Η Παρασκευή είναι μια μέρα που έχουμε τη Σελήνη στον Υδροχόο, κάνει μια ωραία όψη με τον Ερμή. Άρα, αν έχετε συζητήσεις σημαντικές, αν έχετε να κάνετε μια διαπραγμάτευση, αν έχετε να τακτοποιήσετε κάποια πράγματα που χρειάζεται να πείσετε τους άλλους, είναι η ιδανική μέρα.

Αν θέλετε να προωθήσετε επίσης θέματα της δουλειάς σας, να την επιλέξετε μια χαρά. To Σαββατοκύριακο η Σελήνη θα βρίσκεται στους Ιχθείς. Δε σχηματίζει αρνητικές όψεις. Αντιθέτως κάνει μια πολύ ωραία όψη το Σάββατο με τον Άρη στον Σκορπιό. Και κάνει και μια πολύ ωραία όψη την Κυριακή με τον Δία.

Η μόνη αρνητική της όψη είναι μια αντίθεση με την Αφροδίτη το μεσημέρι της Κυριακής. Προσέξτε λοιπόν εκεί. Κυρίως η αντίθεση με την Αφροδίτη. Επειδή μαζί με τον Δία είναι ευεργέτες πλανήτες στην αστρολογία, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να υπάρχει έτσι μια υπερβολή. Όχι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά ναι, προσέξτε λίγο παραπάνω τις υπερβολές σε όλα το μεσημέρι της Κυριακής» είπε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου.