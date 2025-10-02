Cash or Trash: Ο Παναγιώτης επέστρεψε με ένα πολύ διαφορετικό αντικείμενο

Σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 17:25 στο Star

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος!

Δείτε όλες τις εκπομπές Cash or Trash

Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Την πρώτη φορά που βρέθηκε στο Cash Or Trash, ο Παναγιώτης ικανοποίησε την περιέργειά του και συνάντησε τον πρώην συμπαίκτη του στην υδατοσφαίριση, Φοίβο Στρουγγάρη, μετά από πολλά χρόνια. Αυτή τη φορά, επιστρέφει στον «τόπο του εγκλήματος» με ένα πολύ διαφορετικό αντικείμενο. Γνωρίζοντας τα κατατόπια, πλέον, καταφέρνει να αποχωρίσει από το δωμάτιο των πέντε αγοραστών κλείνοντας μια πολύ καλή συμφωνία.

Cash or Trash: Ο Παναγιώτης επέστρεψε με ένα πολύ διαφορετικό αντικείμενο

Το σετ αντικειμένων, που παρουσιάζει η Λίνα στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, έχει υπογραφή κατασκευαστή και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τα αντικείμενα της πωλήτριας διαθέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να λάβουν μια υψηλή προσφορά πώλησης στο δωμάτιο των αγοραστών. Τι μπορεί να συμβεί, όμως, όταν η εκτίμηση, οι προσδοκίες και οι προσφορές αποκλίνουν; Ένα αρκετά μεγάλο πόσο δεν φτάνει μόνο να ακούγεται μεγάλο, χρειάζεται να είναι και σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Λίνας.

Cash or Trash: Ο Παναγιώτης επέστρεψε με ένα πολύ διαφορετικό αντικείμενο

O Γιάννης έρχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash «οπλισμένος» με χιούμορ και παρουσιάζει ένα μεσαιωνικό όργανο. Ο νεαρός πωλητής έχει έρθει στην εκπομπή με στόχο να λάβει μια πολύ δυνατή προσφορά, προκειμένου να αποχωριστεί το αντικείμενό του. Ωστόσο, η εκτίμηση του Θάνου Λούδου τον προσγειώνει απότομα. Η χαρούμενη διάθεση του Γιάννη, όμως, «ανεβάζει» τα κέφια των αγοραστών και όλα μπορούν να συμβούν. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο Γιάννης φεύγει από το δωμάτιο των αγοραστών αφήνοντας μια ανοιχτή πρόσκληση στον Θάνο Μαρίνη και στον Φοίβο Στρουγγάρη.

Cash or Trash: Ο Παναγιώτης επέστρεψε με ένα πολύ διαφορετικό αντικείμενο

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας;

Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Cash or Trash: Ο Παναγιώτης επέστρεψε με ένα πολύ διαφορετικό αντικείμενο

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

