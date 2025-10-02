Ερωτικές προβλέψεις από την Άση Μπήλιου: Φλογερός μήνας ο Οκτώβριος

Ο Σεπτέμβριος δε μας χαρίστηκε. Οι εκλείψεις που συνέβησαν κατά τη διάρκειά του, έφεραν εντάσεις, κρίσεις και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και χωρισμούς. Ήταν μια περίοδος ξεκαθαρίσματος, κυρίως σε σχέσεις που είχαν ήδη φθαρεί ή βρίσκονταν σε οριακό σημείο.

Κι ενώ τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου άφησαν πίσω τους αναταράξεις, ο Οκτώβριος φέρνει μια μικρή ανάσα… αλλά όχι αμέσως.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Η Αφροδίτη, ο πλανήτης που σχετίζεται με τον έρωτα, τη συναισθηματική διάθεση αλλά και τα οικονομικά, βρίσκεται στην Παρθένο μέχρι τις 13 Οκτωβρίου. Αυτή η θέση δε θεωρείται ιδιαίτερα «φιλική» για την Αφροδίτη, αφού την κάνει πιο εγκρατή, αναλυτική και… λιγότερο ρομαντική.

Με άλλα λόγια, μέχρι τις 13 του μήνα, ίσως νιώθουμε ότι οι σχέσεις μας «κρατιούνται» ή δε μας προσφέρουν όσα θα θέλαμε συναισθηματικά και υλικά. Είναι σαν να μας κοιτάζει η Αφροδίτη και να λέει: «Μην περιμένετε πολλά… ακόμα»», είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.



Από τις 14 Οκτωβρίου: Η Αφροδίτη στον Ζυγό αλλάζει το σκηνικό

Η μεγάλη αλλαγή έρχεται στις 14 Οκτωβρίου, όταν η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Ζυγού, που είναι και το «σπίτι» της. Εκεί, λειτουργεί στο φουλ των δυνατοτήτων της: ενισχύει την ανάγκη για ισορροπία, συντροφικότητα, ρομαντισμό και διάθεση για συμβιβασμούς. Αυτό σημαίνει ότι oι σχέσεις θα γίνουν πιο αρμονικές, και θα υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση για επικοινωνία.

Οι ερωτικές επαφές ευνοούνται, ενώ και οι νέες γνωριμίες έχουν καλύτερες προοπτικές.

«Ένα ακόμα σημαντικό πλανητικό στοιχείο για τον Οκτώβριο είναι η παραμονή του Άρη στον Σκορπιό. Ένας Άρης παθιασμένος, κτητικός, διεκδικητικός και γεμάτος σεξουαλική ενέργεια. Αν συνδυάσουμε την Αφροδίτη στον Ζυγό με τον Άρη στον Σκορπιό, από τα μέσα του μήνα και μετά, έχουμε όλα τα συστατικά για έναν… φλογερό Οκτώβριο στις σχέσεις», πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγος.



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star