Δάκρυα στο Cash or Trash: Η τρυφερή αφορμή για τη δημοπρασία ενός φυλαχτού

Η Καλλιόπη έφερε ένα αντικείμενο ανεκτίμητης αξίας! Πρόκειται για ένα φυλαχτό της εκλιπούσας μητέρας της, την οποία «έχασε» σε πολύ ευαίσθητη ηλικία.

Cash or Trash: Το αντικείμενο της Καλλιόπης κι η ιδιαίτερη αφορμή της δημοπρασίας του

Έχοντας όμορφες αναμνήσεις απ' τη δομή, στην οποία μεγάλωσε, η Καλλιόπη αποφάσισε με τα χρήματα του Cash or Trash να πραγματοποιήσει το μεγάλο της όραμα, με την ευχή όλο και περισσότεροι άνθρωποι να στηρίξουν την προσπάθειά της.

Αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της, η πωλήτρια σκόρπισε έφερε δάκρυα στα μάτια των αγοραστών, παρασέρνοντας τον Γιώργο Τσαγκαράκη σε μια προσωπική εξομολόγηση. «Με τα χρήματα από το αντικείμενο θα μπορέσω να δημιουργήσω τον οργανισμό για παιδιά που βγαίνουν από ιδρύματα κι ορφανοτροφεία για να μπορέσει να γίνει πιο ομαλή η ένταξή τους στην κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Cash or Trash: Ο Γιώργος Τσαγκαράκης σε μια σπάνια εξομολόγηση για την παιδική του ηλικία

«Κι εγώ έχασα τους γονείς μου, όταν ήμουν 12 χρονών και συνέχισα σε οικοτροφειο κι ολοκλήρωσα το σχολείο μου, τις σπουδές μου, οπότε μπορώ να σε καταλάβω πάρα πολύ καλά. Σε συγχαίρω πραγματικά», της είπε ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Παρά τη χαμηλή χρηματική αξία του αντικείμενου της, οι buyers πρόσφεραν το χρηματικό ποσο των 500 ευρώ, συμβάλλοντας ετσι στο νέο της ξεκίνημα, ενώ δεσμεύτηκαν να είναι δίπλα της, όποτε τους χρειαστεί. Μάλιστα αποσύρθηκαν από τη δημοπρασία, εκτιμώντας ότι το κόσμημα πρέπει να παραμείνει στην κατοχή της.

