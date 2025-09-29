Cash or Trash: «Θα μπω να τη διεκδικήσω» - Η Μοιραράκη ανάμεσα στους buyers

Ο Χρόνης ταξίδεψε από την Κολωνία, με ένα αντικείμενο που αποπνέει εκλεπτυσμένη πολυτέλεια, μια βαλίτσα με την υπογραφή του Louis Vuitton.

Ο ομογενής Έλληνας, αν και δέχτηκε πρόταση από τον παρουσιαστή του Bares fur Rares, του αντίστοιχου Cash or Trash στη Γερμανία να συμμετάσχει, εκείνος επέλεξε να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να συναντήσει την αγαπημένη του Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης της εκπομπής. Μάλιστα, ο Χρόνης αποκάλυψε ότι η Δέσποινα Μοιραράκη άρεσε πολύ στον Γερμανό παρουσιαστή, στον Horst Lichter, με την οικοδέσποινα της ελληνικής εκπομπής να τον καλεί στη χώρα μας.

Γνωρίζοντας την αγάπη των αγοραστών για τον συγκεκριμένο οίκο, ο Χρόνης επιστρέφει στα πάτρια εδάφη για να ζήσει την εμπειρία του Cash Or Trash, που παρακολουθεί ανελλιπώς μέσα από το site του Star.

Η βαλίτσα, ενθουσίασε και τη Δέσποινα Μοιραράκη που είπε στον Θάνο Λούδο: «Μπαίνω και στα αίματα για αυτήν. Θα μπω να τη διεκδικήσω!».

Cash or Trash: Ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης διεκδίκησε σθεναρά τη βαλίτσα Louis Vuitton

«Καλησπέρας σας, είμαι κι εγώ εδώ! Είναι γνωστό τοις πάσι ότι έχω μεγάλη αγάπη στις τσάντες κι αυτό το αντικείμενο ήρθα να το διεκδικήσω», είπε η παρουσιάστρια μπαίνοντας στο δωμάτιο των αγοραστών.

Οι προσφορές ξεκίνησαν αρκετά χαμηλά, ωστόσο η αγοραπωλησία «παίχτηκε» ανάμεσα στη Δέσποινα Μοιραρακή και τον γιατρό Γιώργο Δαράβαλη. Με 2800 ευρώ, η βαλίτσα του μεγάλου Οίκου έγινε δική του!

