Cash or Trash: «Θα μπω να τη διεκδικήσω» - Η Μοιραράκη ανάμεσα στους buyers

Η πολυτελής βαλίτσα που άρεσε πολύ στην παρουσιάστρια!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 18:40 Κρήτη: «Με κορόιδευε που χώρισα και μου σάλεψε», είπε ο αδελφοκτόνος
29.09.25 , 18:21 Cash or Trash: Το βρετανικό αντικείμενο που τραβά το ενδιαφέρον του Παγώνη
29.09.25 , 18:13 Τσουρός για Μπισμπίκη: «Μίλησα με τη Γερμανού, είδε έναν ήρεμο άνθρωπο»
29.09.25 , 18:07 Yamaha: Δείτε αναλυτικά τις νέες τιμές
29.09.25 , 17:49 Cash or Trash: «Θα μπω να τη διεκδικήσω» - Η Μοιραράκη ανάμεσα στους buyers
29.09.25 , 17:35 Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο
29.09.25 , 17:06 Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
29.09.25 , 16:56 Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται με νέες συνεργασίες
29.09.25 , 16:38 Ημέρα Γιορτής στο Καρλόβασι!
29.09.25 , 16:33 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
29.09.25 , 16:30 Κάρμεν και Λουπίτα: Tι απαντούν οι σιαμαίες στους followers τους για το σεξ
29.09.25 , 16:09 Σοφία Μουτίδου: «Δεν ισχύει ότι μια κυρία δε θέλει την παρουσία μιας άλλης»
29.09.25 , 15:49 Άση Mπήλιου: «Ο Οκτώβριος μπαίνει με γκάζια» - Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα;
29.09.25 , 15:48 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ταξίδι στην Κίνα με τον σύντροφό της, Γιάννη
29.09.25 , 15:36 Φάρμα: Νέα ένταση για το μοίρασμα του φαγητού!
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις του μετά το τροχαίο
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η φωτογραφία μετά τις φήμες χωρισμού
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Τα ζώδια που θα έχουν μεγάλες εντάσεις τον Οκτώβριο
Κάρμεν και Λουπίτα: Tι απαντούν οι σιαμαίες στους followers τους για το σεξ
Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Cash or Trash
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χρόνης ταξίδεψε από την Κολωνία, με ένα αντικείμενο που αποπνέει εκλεπτυσμένη πολυτέλεια, μια βαλίτσα με την υπογραφή του Louis Vuitton

Cash or Trash: «Θα μπω να τη διεκδικήσω» - Η Μοιραράκη ανάμεσα στους buyers

Ο ομογενής Έλληνας, αν και δέχτηκε πρόταση από τον παρουσιαστή του Bares fur Rares, του αντίστοιχου Cash or Trash στη Γερμανία  να συμμετάσχει, εκείνος επέλεξε να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να συναντήσει την αγαπημένη του Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης της εκπομπής. Μάλιστα, ο Χρόνης αποκάλυψε ότι η Δέσποινα Μοιραράκη άρεσε πολύ στον Γερμανό παρουσιαστή, στον Horst Lichter, με την οικοδέσποινα της ελληνικής εκπομπής να τον καλεί στη χώρα μας. 

Cash or Trash: Ο Παγώνης έδωσε σκληρή μάχη για τις πολυθρόνες Cassina

Cash or Trash: «Θα μπω να τη διεκδικήσω» - Η Μοιραράκη ανάμεσα στους buyers

Γνωρίζοντας την αγάπη των αγοραστών για τον συγκεκριμένο οίκο, ο Χρόνης επιστρέφει στα πάτρια εδάφη για να ζήσει την εμπειρία του Cash Or Trash, που παρακολουθεί ανελλιπώς μέσα από το site του Star.    

Δέσποινα Μοιραράκη: «Είμαι στα καλύτερά μου και το απολαμβάνω!»

Cash or Trash: «Θα μπω να τη διεκδικήσω» - Η Μοιραράκη ανάμεσα στους buyers

Η βαλίτσα, ενθουσίασε και τη Δέσποινα Μοιραράκη που είπε στον Θάνο Λούδο: «Μπαίνω και στα αίματα για αυτήν. Θα μπω να τη διεκδικήσω!». 

Ένα εντυπωσιακό τσαγιερό δημοπρατήθηκε στο Cash or Trash

Cash or Trash: Ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης διεκδίκησε σθεναρά τη βαλίτσα Louis Vuitton

Cash or Trash: Ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης διεκδίκησε σθεναρά τη βαλίτσα Louis Vuitton

«Καλησπέρας σας, είμαι κι εγώ εδώ! Είναι γνωστό τοις πάσι ότι έχω μεγάλη αγάπη στις τσάντες κι αυτό το αντικείμενο ήρθα να το διεκδικήσω», είπε η παρουσιάστρια μπαίνοντας στο δωμάτιο των αγοραστών.  

Cash or Trash- Ρογδάκη vs Μαρίνης: Ποιος θα πάρει τη ρακέτα του Γουίλιαμ;

Cash or Trash: «Θα μπω να τη διεκδικήσω» - Η Μοιραράκη ανάμεσα στους buyers

Οι προσφορές ξεκίνησαν αρκετά χαμηλά, ωστόσο η αγοραπωλησία «παίχτηκε» ανάμεσα στη Δέσποινα Μοιραρακή και τον γιατρό Γιώργο Δαράβαλη. Με 2800 ευρώ, η βαλίτσα του μεγάλου Οίκου έγινε δική του!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
LOUIS VUITTON
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top