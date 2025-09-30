Η Στέλλα Γεωργιάδου και το... βασιλικό της αντικείμενο στο Cash or Trash!

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Στέλλα Γεωργιάδου βρέθηκε στο Cash or Trash από το νησί της Αφροδίτης, την Κύπρο, όχι για να τραγουδήσει κάποια από τις επιτυχίες της, όπως το σουξέ της Τώρα μου μιλάει. αλλά για να μας ταξιδέψει, με το αντικείμενό της, σε μια άλλη εποχή, ίσως και πίσω στη Βικτοριανή περίοδο.

Η Στέλλα Γεωργιάδου και το... βασιλικό της αντικείμενο στο Cash or Trash!

Όμως η Κύπρια ερμηνεύτρια δε χάλασε το χατήρι στη Δέσποινα Μοιραράκη και τραγούδησε τη μεγάλη της επιτυχία, αλλά και το νέο της τραγούδι, το Συγγνώμη. Η Στέλλα αναφέρθηκε και στη φάρμα με γαϊδουράκια που έχει δημιουργήσει στην ιδιαίτερη πατρίδα της. 

Η Στέλλα Γεωργιάδου και το... βασιλικό της αντικείμενο στο Cash or Trash!

Η Στέλλα ανυπομονεί να μάθει την αλήθεια για την προέλευση του αντικειμένου της, καθώς ήταν δώρο κρυφού θαυμαστή της με βασιλική καταγωγή! 

Η Στέλλα Γεωργιάδου και το... βασιλικό της αντικείμενο στο Cash or Trash!

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε το τσαντάκι του 19ου αιώνα στα 500 ευρώ, με τους buyers να ενθουσιάζονται τόσο με την τραγουδίστρια όσο και με το κείμενο της.

Η Στέλλα Γεωργιάδου και το... βασιλικό της αντικείμενο στο Cash or Trash!

Η Άννα Μαρία Ρογδάκη επικράτησε στη δημοπρασία, προσφέροντας στη Στέλλα Γεωργιάδου το ποσό των 450 ευρώ! «Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και χαίρομαι που ήρθα και το αντικείμενό μου πήγε σε πάρα πολύ καλά χέρια και δεν έμεινε στο συρτάρι της ντουλάπας μου», είπε φεύγοντας.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
