Η Στέλλα Γεωργιάδου και το... βασιλικό της αντικείμενο στο Cash or Trash!

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Στέλλα Γεωργιάδου βρέθηκε στο Cash or Trash από το νησί της Αφροδίτης, την Κύπρο, όχι για να τραγουδήσει κάποια από τις επιτυχίες της, όπως το σουξέ της Τώρα μου μιλάει. αλλά για να μας ταξιδέψει, με το αντικείμενό της, σε μια άλλη εποχή, ίσως και πίσω στη Βικτοριανή περίοδο.

Όμως η Κύπρια ερμηνεύτρια δε χάλασε το χατήρι στη Δέσποινα Μοιραράκη και τραγούδησε τη μεγάλη της επιτυχία, αλλά και το νέο της τραγούδι, το Συγγνώμη. Η Στέλλα αναφέρθηκε και στη φάρμα με γαϊδουράκια που έχει δημιουργήσει στην ιδιαίτερη πατρίδα της.

Η Στέλλα ανυπομονεί να μάθει την αλήθεια για την προέλευση του αντικειμένου της, καθώς ήταν δώρο κρυφού θαυμαστή της με βασιλική καταγωγή!

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε το τσαντάκι του 19ου αιώνα στα 500 ευρώ, με τους buyers να ενθουσιάζονται τόσο με την τραγουδίστρια όσο και με το κείμενο της.

Η Άννα Μαρία Ρογδάκη επικράτησε στη δημοπρασία, προσφέροντας στη Στέλλα Γεωργιάδου το ποσό των 450 ευρώ! «Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και χαίρομαι που ήρθα και το αντικείμενό μου πήγε σε πάρα πολύ καλά χέρια και δεν έμεινε στο συρτάρι της ντουλάπας μου», είπε φεύγοντας.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash