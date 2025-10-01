Άση Μπήλιου: Προσοχή σε επικοινωνία, μετακινήσεις και... υποσχέσεις

Η Άση Μπήλιου μέσα από τη σημερινή της πρόβλεψη στην εκπομπή Breakfast@star τονίζει πως η ημέρα χρειάζεται μετριοπάθεια και ψυχραιμία, κυρίως σε θέματα επικοινωνίας, μετακινήσεων και υποσχέσεων.

Η επιρροή της όψης του Ερμή με τον Δία μπορεί να φέρει βιασύνη, επιπολαιότητα και τάσεις υπερβολής, που ίσως οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις ή λάθος εκτιμήσεις.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Σήμερα έχουμε αυτή την όψη του Ερμή με τον Δία που μας κάνει λίγο πιο επιπόλαιους και βιαστικούς. Χρειάζεται προσοχή στην επικοινωνία και στις μετακινήσεις. Μην είστε ανυπόμονοι και μην δίνετε υποσχέσεις που δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να τηρήσετε», τόνισε η γνωστή αστρολόγος.

Η Άση Μπήλιου συμβουλεύει να αποφεύγουμε τη σκληρή στάση και την ισχυρογνωμοσύνη, καθώς υπάρχει η τάση να είμαστε εγκλωβισμένοι στις απόψεις μας χωρίς να βλέπουμε τη μεγαλύτερη εικόνα.

«Προσέξτε την ισχυρογνωμοσύνη… αυτό το "έτσι είναι και δεν αλλάζει". Μερικές φορές είναι καλό να ρίχνουμε μια ματιά και λίγο πιο δίπλα», προσθέτει χαρακτηριστικά.

Με λίγη προσοχή η ημέρα μπορεί να κυλήσει ομαλά, αρκεί να αποφύγουμε την παγίδα της παρορμητικότητας και των άστοχων λόγων.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star