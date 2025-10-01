«The Batman»: Απόψε στις 21:00 σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

Δείτε την ταινία δράση, που ήταν υποψήφια για 3 Όσκαρ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.25 , 14:10 Τέμπη: Δεκτό εν μέρει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του
01.10.25 , 14:08 Ελένη Κοκκίδου: Ήθελα να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν πειράζει
01.10.25 , 14:01 FIRST DATES: Κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στο Star!
01.10.25 , 13:50 Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»
01.10.25 , 13:46 «Χάλκινη» η κόρη του Αίαντα Μανθόπουλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου
01.10.25 , 13:23 Γιώργος Μανίκας: Αγκαλιά με τον εγγονό της Μιράντας Πατέρα
01.10.25 , 13:18 Άση Μπήλιου: Προσοχή σε επικοινωνία, μετακινήσεις και... υποσχέσεις
01.10.25 , 13:16 Ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα
01.10.25 , 12:44 Άνοιξη: Ιδιοκτήτης σπιτιού επιτέθηκε σε οικογένεια για χρωστούμενα ενοίκια
01.10.25 , 12:42 Αγγέλου για reunion Πάρα Πέντε: «Ούτε εμείς ξέρουμε τι θα γίνει»
01.10.25 , 12:41 Λάρισα: Οι θρύλοι για χρυσές λίρες που είναι θαμμένες στην περιοχή
01.10.25 , 12:40 Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
01.10.25 , 12:34 Ζαχαρούχα αναψυκτικά: Αυξάνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης στις γυναίκες
01.10.25 , 12:22 Άνοιξε η εφαρμογή TaxCalc: Υπολογίζει φοροελαφρύνσεις και όφελος
01.10.25 , 12:08 «The Batman»: Απόψε στις 21:00 σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»
Γλυκά Νερά: Ο πιλότος θέλει να «σπάσει» τα ισόβια - Αλλάζει στάση
Γιώργος Μανίκας: Αγκαλιά με τον εγγονό της Μιράντας Πατέρα
Δωροθέα Μερκούρη: Η μάχη με τη Long Covid- «Εξάντληση, κατάθλιψη, νύστα»
Έκτακτο δελτίο καιρού: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι
Τέμπη: Δεκτό εν μέρει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του
Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς – Τα δρομολόγια
Απεργία 1/10: Τι ισχύει για φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία
Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Ελένη Κοκκίδου: Ήθελα να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν πειράζει
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Μπρους Γουέιν είναι βυθισμένος στο σκοτάδι της Γκόθαμ Σίτι για χάρη των συμπολιτών του, που για χρόνια υποφέρουν από την κατάχρηση της εξουσίας και τη διαφθορά, ταγμένος να καταπολεμά το έγκλημα. Καθώς συνεχίζει να αναζητά και να βρίσκει το δρόμο του ως ο σκοτεινός ιππότης, αναγκάζεται να παίξει το παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού, με τη μεγαλύτερη απειλή, που έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Έναν μανιακό δολοφόνο γνωστό ως «The Riddler» που είναι γεμάτος οργή και αποφασισμένος να αποκαλύψει το διεφθαρμένο σύστημα, επιλέγοντας ως θύματά του όλες τις βασικές πολιτικές προσωπικότητες της πόλης. Έχοντας παλιούς πιστούς γνωστούς, αλλά και νέους συμμάχους, ο Μπρους πρέπει να εντοπίσει τον δολοφόνο και να τον στη φέρει στη δικαιοσύνη εισχωρώντας στον υπόκοσμο, ενώ ταυτόχρονα ερευνά την αληθινή κληρονομιά του πατέρα του και αμφισβητεί την επίδραση που έχει στη Γκόθαμ Σίτι ως «The Batman»…

«The Batman»: Απόψε στις 21:00 σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

Η ταινία ήταν υποψήφια για 3 Όσκαρ στις κατηγορίες «Καλύτερο Μακιγιάζ», «Καλύτερος Ήχος», «Καλύτερα Οπτικά Εφέ».

«The Batman»: Απόψε στις 21:00 σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ματ Ριβς

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζόι Κράβιτζ, Τζέφρι Ράιτ, Κόλιν Φάρελ, Τζον Τουρτούρο, Πίτερ Σάαρσγκαρντ

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
THE BATMAN
 |
ΤΑΙΝΙΑ
 |
STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top