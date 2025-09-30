Φάρμα: Οι γαλάζιοι συζητούν ανοιχτά τα προβλήματα της ομάδας

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 29/9) η πράσινη ομάδα κατάφερε να κερδίσει την Αποστολή του Επιστάτη, αποδεικνύοντας πόσο δυνατά και ικανά είναι τα μέλη της στο όργωμα, αλλά και να υπερισχύσει στη 2η Δοκιμασία Ασυλίας, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα κινδυνέψει κανένα μέλος της αυτή την εβδομάδα.

Η γαλάζια ομάδα μπήκε σε μια διαδικασία να εντοπίσει τα λάθη που την οδηγούν σε ήττες και απόψε, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, τα μέλη της καλούνται να αναμετρηθούν μεταξύ τους σε μία Ατομική Δοκιμασία με όνομα «Η Ασυλία είναι ζάλη».

Ποιος ή ποια θα καταφέρει να πάρει καλύτερα τις στροφές και να διαχειριστεί τη ζαλάδα, που προκαλεί η αποψινή δοκιμασία; Μια σημαντική ασυλία, που συνοδεύεται και από ένα λαχταριστό έπαθλο!

Στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, οι γαλάζιοι συζητούν ανοιχτά τα προβλήματα της ομάδας, αλλά επίσης και σε τι βαθμό ευθύνεται ο αρχηγός τους, Βάγγος Μανουηλίδης, για τα ζητήματα που προκύπτουν. Ένας παίκτης μπαίνει στο στόχαστρο για τη συμπεριφορά του, αλλά η «συγνώμη» του δεν γίνεται αποδεκτή από όλους. Η Βαλεντίνα Σπέντζα καλείται να υποδείξει τον 2ο μονομάχο από την ομάδα της. Πως θα αντιδράσει ο αντίπαλός της στο άκουσμα του ονόματός του;

Η Μονομαχία Αποχώρησης ξεκινά και κάποιοι θα τη χαρακτήριζαν ως μια μάχη ανάμεσα στον Δαβίδ και στον Γολιάθ. Ένας τραυματισμός, όμως, διακόπτει απότομα τη διαδικασία. Θα καταφέρει η Βαλεντίνα να ξεπεράσει τα σωματικά της όρια και να παραμείνει στη Φάρμα ή το όνειρο για το έπαθλο και τα 50.000€ θα τελειώσει κάπου εδώ;

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

