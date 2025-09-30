Νέος σοκαριστικός τραυματισμός στη Φάρμα - Η ανησυχία του Κουτσόπουλου

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο

Στο αποψινό επεισόδιο της Φάρμας «πράσινοι» και «γαλάζιοι» τα δίνουν όλα για την ατομική ασυλία!

Φάρμα: Η ομάδα που κέρδισε τη δοκιμασία ασυλίας και τα νεύρα!

Ο ρόλος τους είναι δύσκολος, αφού θα κληθούν να αντιγράψουν τις κινήσεις μιας... μπαλαρίνας. Μάλιστα, όπως βλέπουμε στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star, ο πάντας απολαυστικός Λεωνίδας Κουτσόπουλος προσπαθεί να τους μιμηθεί. 

Στο συμβούλιο στον Αχυρώνα η γαλάζια ομάδα προσπαθεί να ερμηνεύσει τις ήττες της με τον Ανδρέα να παραδέχεται με ειλικρίνεια: «Δεν είμαστε ομάδα. Το 'χουμε χάσει».

 

Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε 8 κιλά αλεύρι;

.Νέος σοκαριστικός τραυματισμός στη Φάρμα - Η ανησυχία του Κουτσόπουλου

Η ώρα των μονομάχων έφτασε! Σε μία από τις μονομαχίες η Βαλεντίνα χάνει την ισορροπία της και τραυματίζεται σοβαρά. Αμέσως ο παρουσιαστής της Φάρμας τρέχει κοντά της, προκειμένου να διαπιστώσει αν είναι καλά. «Χτύπησε, χτύπησε», είπε φανερά ανήσυχος ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. 

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
