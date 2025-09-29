Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε 8 κιλά αλεύρι;

Η αποστολή του επιστάτη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και οι παίκτες των δύο ομάδων έβαλαν τα δυνατά τους για να κερδίσουν το έπαθλο που τόσο ποθούσαν. Φυσικά, ήταν τροφή και συγκεκριμένα ήταν 8 κιλά αλεύρι!

Η πράσινη ομάδα κατάφερε να οργώσει πιο γρήγορα το χωράφι και κέρδισε το αλεύρι.

Η αρχηγός της ομάδας, Κωνσταντίνα δε φάνηκε να χαίρεται ιδιαίτερα με το έπαθλο και μεταξύ σοβαρού και αστείου είπε πως θα προτιμούσε κανένα... παϊδάκι!

«Για να κερδίσετε παϊδάκι πρέπει να ιδρώσετε πολύ τη φανέλα!» είπε τότε ο επιστάτης και πρόσθεσε: «Το θέμα είναι να έχετε κάτι να φάτε γενικά και όχι το παϊδάκι. Φροντίστε τα ζώα σας».