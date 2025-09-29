Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε 8 κιλά αλεύρι;

Κατάφεραν να οργώσουν πιο γρήγορα το χωράφι και κέρδισαν το αλεύρι

Πρώτη Δημοσίευση: 29.09.25, 18:46
Η αποστολή του επιστάτη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και οι παίκτες των δύο ομάδων έβαλαν τα δυνατά τους για να κερδίσουν το έπαθλο που τόσο ποθούσαν. Φυσικά, ήταν τροφή και συγκεκριμένα ήταν 8 κιλά αλεύρι!

Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε 8 κιλά αλεύρι;

Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε 8 κιλά αλεύρι;

Η πράσινη ομάδα κατάφερε να οργώσει πιο γρήγορα το χωράφι και κέρδισε το αλεύρι.

φαρμα

Η αρχηγός της ομάδας, Κωνσταντίνα δε φάνηκε να χαίρεται ιδιαίτερα με το έπαθλο και μεταξύ σοβαρού και αστείου είπε πως θα προτιμούσε κανένα... παϊδάκι! 

Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε 8 κιλά αλεύρι;

Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε 8 κιλά αλεύρι;

«Για να κερδίσετε παϊδάκι πρέπει να ιδρώσετε πολύ τη φανέλα!» είπε τότε ο επιστάτης και πρόσθεσε: «Το θέμα είναι να έχετε κάτι να φάτε γενικά και όχι το παϊδάκι. Φροντίστε τα ζώα σας».

