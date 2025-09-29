Φάρμα: Η ομάδα που κέρδισε τη δοκιμασία ασυλίας και τα νεύρα!

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχτηκε τους παίκτες της Φάρμας στη λίμνη του Λάδωνα για τη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας. Οι ομάδες, οι «Πράσινοι» κι οι «Γαλάζιοι», έπρεπε να επιδείξουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων: κολύμπι, στόχο και σκάψιμο.

Δεν ήταν απλώς ένας αγώνας, αλλά μια ευκαιρία να διασφαλίσουν την ασυλία και να προστατέψουν τα μέλη τους από τον κίνδυνο της αποχώρησης. Η συνεργασία αποδείχτηκε καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση του αποτελέσματος. Ωστόσο, ένα απρόοπτο περιστατικό διακόπτει απότομα τη διαδικασία, σοκάροντας τους παίκτες κι ανατρέποντας τις ισορροπίες.

Μετά τη λήξη του αγώνα, οι «Πράσινοι» κερδίζουν, με την ηττημένη ομάδα των «Γαλάζιων» να μην μπορεί να χωνέψει την ήττα της. Συγκεντρώνονται για να κάνουν την κρίσιμη ανασκόπηση, με στόχο να εντοπίσουν τα λάθη και να επιλύσουν τα εσωτερικά τους ζητήματα.

Όμως, η συζήτηση αμέσως διχάζει: ορισμένοι θεωρούν ότι πρόκειται για μια άχρηστη διαδικασία που δεν αποσκοπεί σε ουσιαστικές λύσεις, αλλά εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες προσωπικής προβολής ορισμένων μελών. Οι εντάσεις κορυφώνονται, καθώς η προσπάθεια για αυτοκριτική μετατρέπεται σε πεδίο μάχης.

Σχολιάζοντας τη στάση του Δημήτρη που δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα του, ο Ανδρέας δήλωσε: «Από το να κλωτσάς πέτρες και ξύλα, είναι καλύτερο να πας στον συμπαίκτη σου και να τον αγκαλιάσεις και να του πεις "Δεν πειράζει που χάσαμε". Έτσι δεν είναι ομάδα».

«Ο Δημήτρης σαν βαρύς άντρας, που ξεκάθαρα είναι πιο άντρας από όλους μας, αποφάσισε άλλη μια φορά να ρεϊτζάρει, να φωνάζει, να χτυπάει κουτιά από εδώ από εκεί, να ρίχνει ευθύνες σε άλλους. Μα κάτσε, κάτσε λίγο. Μεγάλε, τσίλαρε την πέτσα σου», είπε στο cue του ο Λευτέρης.

