Φάρμα: Ένταση στους πράσινους για τις μερίδες του φαγητού!

Στη Φάρμα 2025 η πείνα έχει αρχίσει να φέρνει μεγάλες εντάσεις ανάμεσα στους παίκτες. Οι προμήθειες είναι περιορισμένες και εξαρτώνται από τις δοκιμασίες που κερδίζουν ή χάνουν, με αποτέλεσμα το φαγητό να μην είναι αρκετό για να χορτάσουν όλοι.

Οι καβγάδες ξεσπούν κυρίως στο μοίρασμα των μερίδων, αφού αρκετοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει δίκαιη κατανομή. Δεν λείπουν και οι κατηγορίες ότι κάποιοι καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες, αφήνοντας τους υπόλοιπους νηστικούς.

Στο αποψινό επεισόδιο, έξαλλος έγινε ο Μιχαήλ με το μοίρασμα στις μερίδες φαγητού, καθώς, όπως είπε, δεν ήταν δίκαια μοιρασμένες. «Είστε δίκαιοι όμως. Αριστείδης ο δίκαιος. Λίγο στη μοιρασιά να το κοιτάξουμε αυτό ε!» είπε την ώρα του φαγητού ο Μιχαήλ, με τον Κωνσταντίνο να του απαντά: «Κι εγώ έχω πάρει πολλές φορές μισά πιάτα από τα χέρια σου και δεν έχω πει τίποτα!».

«Αποκλείεται!» απάντησε τότε εκνευρισμένος ο Μιχαήλ. «Οχι αποκλείεται! Και στο ψωμί κα στο τυροζούλι μικρότερα κομμάτια πήρε» είπε τότε ο Κωνσταντίνος.