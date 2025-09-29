Cash or Trash: Ο Χρόνης πήγε με Louis Vuitton!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα στις 17:25 στο Star

29.09.25 , 14:04 Cash or Trash: Ο Χρόνης πήγε με Louis Vuitton!
STAR.GR
Media
Cash or Trash: Ο Χρόνης πήγε με Louis Vuitton!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο

Σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Χρόνης ταξίδεψε από την Κολωνία, με ένα αντικείμενο που αποπνέει εκλεπτυσμένη πολυτέλεια. Ο ομογενής Έλληνας, αν και δέχτηκε πρόταση από τον παρουσιαστή του Bares fur Rares, του αντίστοιχου Cash Or Trash στη Γερμανία να συμμετάσχει, εκείνος επέλεξε να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να συναντήσει την αγαπημένη του Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης της εκπομπής. Γνωρίζοντας την αγάπη των αγοραστών για τον συγκεκριμένο οίκο, ο Χρόνης επιστρέφει στα πάτρια εδάφη για να ζήσει την εμπειρία του Cash Or Trash, που παρακολουθεί ανελλιπώς μέσα από το site του Star.

Cash or Trash: Ο Χρόνης πήγε με Louis Vuitton!

Cash or Trash: Ο Χρόνης πήγε με Louis Vuitton!

Η Κατερίνα έρχεται στο Cash or Trash από τη Γουμένισσα και παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης αντικείμενα που φέρουν δάφνες και βασιλικές τιμές. Η τύχη χαμογελά στη νεαρή πωλήτρια, που ονειρεύεται να ανοίξει σχολή οδηγών στην πόλη της, αφού τα αντικείμενα της γιαγιάς της είναι συλλεκτικά και συνδέονται με ένα από τα πιο χαρούμενα γεγονότα της σύγχρονης βρετανικής ιστορίας. Η τύχη της συνεχίζεται και στο δωμάτιο των αγοραστών, αφού ανάμεσά τους βρίσκεται ο νέος αγοραστής Μελέτης Παγώνης, που δηλώνει φανατικός συλλέκτης αντικειμένων βρετανικής κουλτούρας.

Cash or Trash: Ο Χρόνης πήγε με Louis Vuitton!

Ο Βασίλης είναι μεγάλος λάτρης του μπάσκετ και ιδιαίτερα του αμερικάνικου. Επέλεξε να φέρει για να δημοπρατηθεί στο Cash Or Trash ένα από τα αντικείμενα της συλλογής του, αφού αρκετοί από τους αγοραστές έχουν δείξει το έντονο ενδιαφέρον τους για αντικείμενα αυτής της κατηγορίας. Όταν η εκτίμηση και το προσδοκώμενο ποσό συμπίπτουν, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι άλλο από μια συναρπαστική δημοπρασία και μια ωραία συμφωνία.

Cash or Trash: Ο Χρόνης πήγε με Louis Vuitton!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash!

Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Cash or Trash: Ο Χρόνης πήγε με Louis Vuitton!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
CASH OR TRASH
