Τροχός της Τύχης: Ούτε 1'' δε χρειάστηκε για τη λύση του γρίφου

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 21:41 Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που έγινε «παγίδα θανάτου» για τον 20χρονο
25.09.25 , 21:39 Σκέψεις για πρόσληψη Ρομά ως αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ.
25.09.25 , 21:16 Nissan LEAF: Φάνηκε ήδη η μεγάλη αξία του ολοκαίνουργιου μοντέλου
25.09.25 , 21:12 Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση
25.09.25 , 21:04 Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Χέρι - χέρι με τη σύντροφό του σε εκδήλωση
25.09.25 , 20:58 Κατέληξε το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από ΙΧ στα Χανιά
25.09.25 , 20:48 Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου
25.09.25 , 20:44 Opel Mokka: Κατακτά το Βραβείο Σχεδίασης “autonis”
25.09.25 , 20:29 Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα 12,4 % της ΝΔ
25.09.25 , 20:14 Ηγουμενίτσα: Η θεία του 11χρονου είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν χρόνια
25.09.25 , 19:54 Καρυστιανού: Αίτημα εκταφής της κόρης της με υπόμνημα
25.09.25 , 19:54 PEUGEOT 3008: Η τεράστια επιτυχία του νέου μοντέλου με αποδείξεις
25.09.25 , 19:48 Τροχός της Τύχης: Ούτε 1'' δε χρειάστηκε για τη λύση του γρίφου
25.09.25 , 19:26 Ευγενία Μανωλίδου: Chic στο πλευρό του συζύγου της, Άδωνη Γεωργιάδη
25.09.25 , 19:21 Continental: Δίπλα στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα 12,4 % της ΝΔ
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου
Κατέληξε το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από ΙΧ στα Χανιά
Ηγουμενίτσα: Η θεία του 11χρονου είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν χρόνια
Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Χέρι - χέρι με τη σύντροφό του σε εκδήλωση
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 25/9/2025 στο Star, η Δήμητρα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ούτε 1'' δε χρειάστηκε για τη λύση του γρίφου

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρισ από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τροχός της Τύχης: Ούτε 1'' δε χρειάστηκε για τη λύση του γρίφου

Ωστόσο, δε χρειάστηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο για να λύσει τον γρίφο. Θα τα καταφέρεις το ίδιο εύκολα;


Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top