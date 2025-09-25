Τροχός της Τύχης: Ούτε 1'' δε χρειάστηκε για τη λύση του γρίφου

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 25/9/2025 στο Star, η Δήμητρα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρισ από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Ωστόσο, δε χρειάστηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο για να λύσει τον γρίφο. Θα τα καταφέρεις το ίδιο εύκολα;



