Άση Μπήλιου: Βαριά Κυριακή με την αντίθεση Ήλιου - Κρόνου

Η Κυριακή είναι πιο βαριά ως μέρα, αφενός γιατί έχουμε την αντίθεση του Ήλιου από την Παρθένο με τον Κρόνο, και δευτερευόντως την έκλειψη Ηλίου στην Παρθένο που είναι ταυτόχρονα Νέα Σελήνη και σχηματίζει αντίθεση με τον Κρόνο. Τόσο με την αντίθεση Ήλιου-Κρόνου όσο και με την έκλειψη μπορεί να δημιουργούνται εμπόδια που καλούμαστε να ξεπεράσουμε, όμως με κάποιο τρόπο βαραίνει και η διάθεση μας.

Η τάση μας θα είναι να είμαστε κάπως πιο απαισιόδοξοι και να βλέπουμε πιο έντονα την αρνητική πλευρά μιας κατάστασης κι όχι τα θετικά. Από τη μια η επικαιρότητα και οι δυσκολίες της, από την άλλη οι υποχρεώσεις και τα προσωπικά θέματα του καθενός από μας δημιουργούν μεγαλύτερη δυσθυμία μες τη μέρα.

