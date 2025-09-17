«Να ζήσεις Γιώργο!»: Γενέθλια -έκπληξη στo Breakfast για τον σεφ!

Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στον «αέρα», όταν η παρέα του Breakfast@star ευχήθηκε live στον Γιώργο Ρήγα για τα γενέθλιά του!

Μπορεί να είναι μόλις η τρίτη εκπομπή που είναι όλοι μαζί στο πλατό, αλλά η «χημεία» τους φαίνεται να έχει ήδη δέσει.

«Δεν είχαμε πριν σχέσεις και τα λοιπά… αλλά σε έχουμε κατασυμπαθήσει!», είπε ματαξύ άλλων η Ελένη Χατζίδου.

Γενέθλια για τον σεφ, Γιώργο Ρήγα στο πλατό του Breakfast@star

«Να ζήσεις, Γιώργο, και χρόνια πολλά! Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά!», του τραγούδησαν όλοι μαζί. «Έχω σκεφτεί την ευχή μου, την έκανα», είπε με χαμόγελο ο σεφ και έσβησε το κεράκι του.

Οι ευχές δε σταμάτησαν εκεί, καθώς θέλησε κι εκείνος να πει χρόνια πολλά σε αγαπημένο του πρόσωπο, τη μητέρα του, Σοφία, που έχει την ονομαστική της εορτή.

«Να πω χρόνια πολλά και στη μάνα μου που έχει γιορτή σήμερα», ανέφερε ο Γιώργος Ρήγας.

Οι συνεργάτες του ζήτησαν από τους τηλεθεατές να στείλουν τις ευχές τους και μέσα από τα social media, λέγοντας: «Στείλτε του μια ευχή στο Instagram, η μέρα είναι δική του!»



