Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αποκαλύπτει όσα θα δούμε στην πρεμιέρα του GNTM 6

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φιλοξενήθηκε το πρωί της Τρίτης στο πλατό του Breakfast@Star, όπου μίλησε για τη μεγάλη πρεμιέρα του GNTM 6 σε... τρεις ημέρες από τώρα και συγκεκριμένα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!

Το εντυπωσιακό μοντέλο αναφέρθηκε στην αλλαγή που θα δούμε στο format, σχετικά με την επιλογή των διαγωνιζόμενων, αλλά και για τον ρόλο που θα έχει η ίδια.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο Breakfast@Star

«Έχω το λιγότερο άγχος από την παρέα. Νομίζω θα με χτυπήσει την τελευταία στιγμή εμένα. Προς το παρόν το παίζω cool. Είναι πολύ διαφορετικό το GNTM. Για πρώτη φορά θα δούμε τις audition και την επιλογή των παιδιών να γίνεται από όλη την ομάδα. Θα αποφασίσουμε όλοι μαζί», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Εγώ επειδή έχω υπάρξει στο project στο παρελθόν ως κριτής έχω μια ματιά στην οποία μπορώ να σταθώ δίπλα στους κριτές και να τους βοηθήσω σε ό,τι χρειάζονται. Εξηγώ ποιες είναι είναι οι δοκιμασίες, τι έχουν περάσει τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν ολοκληρωμένα την κριτική τους. Η γνώμη μου μετράει σε όλα τα κομμάτια».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εμφανίστηκε στο στούντιο πιο ανανεωμένη και λαμπερή από ποτέ με το εντυπωσιακό μονόπετρο να «τυφλώνει» τους παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής.

Το εντυπωσιακό μονόπετρο που κοσμούσε το χέρι της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Η Ελένη Χατζίδου, μάλιστα, τη ρώτησε για την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον Γιάννη Καραβασάνη.

«Δεν έχω παντρευτεί ακόμα με τον Γιάννη Καραβασάνη και δεν το έχουμε προγραμματίσει ακόμα», ξεκαθάρισε αποκαλύπτοντας στη συνέχεια πώς έγινε η πρόταση γάμου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κι ο Γιάννης Καραβασάνης πιασμένοι χέρι - χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου / NDP Photo Agtency (Νίκος Ζότος)

«Η πρόταση έγινε πολύ όμορφα και πολύ γλυκά στο σπίτι. Παραδοσιακά. Είχε αφήσει κάπου το δαχτυλίδι και νόμιζε ότι θα το δω, αλλά το αγνοούσα για τουλάχιστον μιάμιση ώρα, γιατί μιλάγαμε και χάζευα. Όταν το είδα, δεν το πήρα κατευθείαν. Είπα πρώτα η πρόταση, να πω το «ναι» και μετά θα το πάρω».

