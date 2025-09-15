Φάρμα: To ταξίδι ξεκινάει από τη Λίμνη Δόξα - Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα

Η πρώτη δοκιμασία για τους 22 παίκτες - Δύο θα αποχωρήσουν με το «καλημέρα»

STAR.GR
Media
Δείτε τo trailer για το επεισόδιο της Δευτέρας 15/9 – Πρεμιέρα στις 21:00
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μας καλωσορίζει για 3η χρονιά στο όρος Μαίναλο, εδώ όπου η Φάρμα επιστρέφει και είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους νέους της ενοίκους. 

Φάρμα: To ταξίδι ξεκινάει από τη Λίμνη Δόξα - Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Οι αλλαγές στη Φάρμα κι η αποκάλυψη για την πρεμιέρα

Φέτος, το ταξίδι ξεκινάει από τη Λίμνη Δόξα! Σε αυτό το μαγευτικό τοπίο, 22 διαγωνιζόμενοι καλούνται να διεκδικήσουν με το «καλημέρα» τη θέση τους στο παιχνίδι και να τραβήξουν, κυριολεκτικά, πολύ κουπί, μέχρι να περάσουν την πύλη της Φάρμας.

Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!

Πριν καλά - καλά γνωριστούν, τους ζητείται να συνεργαστούν και να παλέψουν μαζί για την παραμονή τους. Από τους 22, μόνο οι 20 θα τα καταφέρουν, ενώ για δύο από αυτούς το ταξίδι θα τελειώσει πρόωρα.

Φάρμα: «Είστε 22, δε θα μπείτε όλοι!» - Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα

Φάρμα: To ταξίδι ξεκινάει από τη Λίμνη Δόξα - Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα

Εκείνοι που θα αποδείξουν ότι δεν τους τρομάζουν τα «βαθιά νερά», θα εξασφαλίσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, που θα καθορίσει τη μοίρα τόσο των ίδιων όσο και των συμπαικτών τους.

Φάρμα: To ταξίδι ξεκινάει από τη Λίμνη Δόξα - Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα

Έχοντας καταλήξει στην τελική 20αδα διαμορφώνονται και οι δύο ομάδες, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να μπουν στη Φάρμα.

Αυτό θα συμβεί την επόμενη ημέρα, αφού πρώτα πάρουν μέρος στην πρώτη -και ίσως σημαντικότερη- Ομαδική Δοκιμασία. Η νικήτρια ομάδα θα εξασφαλίσει πιο ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης, ενώ η ηττημένη θα χρειαστεί να κοπιάσει για να επιβιώσει.

Φάρμα: To ταξίδι ξεκινάει από τη Λίμνη Δόξα - Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα

Πολύ γρήγορα, όλοι συνειδητοποιούν ότι στη Φάρμα -όπως και στη φύση- τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Οι διαγωνιζόμενοι θα έρθουν αντιμέτωποι με σκληρές δοκιμασίες, θα κληθούν να φέρουν εις πέρας εξαντλητικές αποστολές, αλλά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγροτικής ζωής, για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Στο τέλος, μόνο ένας ή μία θα επικρατήσει και θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000€!

ΦΑΡΜΑ 2025

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Φάρμα: To ταξίδι ξεκινάει από τη Λίμνη Δόξα - Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

ΦΑΡΜΑ 2025

ΠΡΕΜΙΕΡΑ – Απόψε, Δευτέρα 15.9.25 στις 21:00

κάθε Δευτέρα και Τρίτη


Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Σκηνοθέτης- Project Manager: Βασίλης Βασιλειάδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Oργάνωση Παραγωγής: Λουκάς Ζαγοραίος

Αρχισυνταξία: Κατερίνα Παππά

Υπεύθυνη εκπομπής: Ίλια Κυριάκου

Σκηνογράφος: Βασίλης Μπάλτσας

Παραγωγός: Star Channel

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
