Φάρμα: «Είστε 22, δε θα μπείτε όλοι!» - Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα

Το πρώτο επεισόδιο της Φάρμας σήμερα στις 21:00 - Μη χάσετε την πρεμιέρα

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η Φάρμα κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00, στο Star / βίντεο: breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει στην οθόνη του Star και κάνει - επιτέλους- πρεμιέρα απόψε το βράδυ στις 21:00, με παρουσιαστή τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Οι αλλαγές στη Φάρμα κι η αποκάλυψη για την πρεμιέρα

Φάρμα: «Είστε 22, δε θα μπείτε όλοι!» - Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα

Το breakfast@star εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από το πρώτο επεισόδιο και, όπως όλα δείχνουν, οι τηλεθεατές θα ζήσουν ένα ακόμα αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Όπως βλέπουμε στα αποκλειστικά πλάνα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους νέους παίκτες της Φάρμας, οι οποίοι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό με σκοπό να κερδίσουν το τελικό έπαθλο, σε ένα εντυπωσιακό τοπίο, με μία πανέμορφη λίμνη.

Φάρμα: «Είστε 22, δε θα μπείτε όλοι!» - Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα

Τον ακούμε να λέει στους διαγωνιζόμενους ότι: «Από σήμερα ξεκινάει ένα διαφορετικό ταξίδι, μία διαφορετική περιπέτεια». Ενώ τους αποκάλυψε ότι από τους 22, μόνο κάποιοι θα καταφέρουν να μπουν και να διαγωνιστούν στη Φάρμα.

Κάθε βδομάδα θα είναι διαφορετική. Όλα τα παιδιά όταν καλούνται να αγωνιστούν είναι παρόντες όλοι και δίνουν τον εαυτό τους. Ο τελικός στόχος για όλους είναι το έπαθλο», δήλωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στην κάμερα του breakfast@star. 

Λίγα λόγια για τη Φάρμα

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας διεκδικούν 50.000 ευρώ και καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία.

Φάρμα: «Είστε 22, δε θα μπείτε όλοι!» - Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα

Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών, ενώ οι απρόβλεπτες ανατροπές και τα δυναμικά αγωνίσματα θα καθηλώσουν το κοινό.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
BREAKFAST@STAR
