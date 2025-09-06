ROUTE 360: Νέα ώρα προβολής- Συντονιστείτε στις 13:45 στο Star

Απρόοπτα στο ταξίδι του ζευγαριού και του πληρώματος "Δέσποινα"

Ο Γιάννης και η Βάσω σαλπάρουν με τη "Δέσποινα" για την Ταϊτή. Ένας τραυματισμός της Βάσως, όμως, και μία ζημιά στη βάρκα του σκάφους, θα τους εγκλωβίσει σε αυτό, βγάζοντάς τους εκτός προγράμματος. Η άφιξη των γονιών του Γιάννη θα φτιάξει το κλίμα και θα συνεχίσουν όλοι μαζί το ταξίδι τους, το άνοιγμά τους στον ανοιχτό ωκεανό, όμως, δε θα είναι χωρίς προκλήσεις.

ROUTE 360: Νέα ώρα προβολής- Συντονιστείτε στις 13:45 στο Star

H περιπλάνησή τους σε μαγευτικές ανεξερεύνητες ατόλες (*) θα τους οδηγήσει στις Νήσους Κουκ, όπου τους περιμένουν νέες εκπλήξεις. Ένας αποχωρισμός θα συγκινήσει βαθιά τον Γιάννη και θα τους οδηγήσει να επανασχεδιάσουν τη συνέχεια του ταξιδιού τους σε έναν νέο, πολλά υποσχόμενο προορισμό...

ROUTE 360: Νέα ώρα προβολής- Συντονιστείτε στις 13:45 στο Star

(*) Η ατόλη είναι ένας δακτυλιοειδής κοραλλιογενής ύφαλος που περιβάλλει μια λιμνοθάλασσα. Συνήθως σχηματίζεται γύρω από ένα νησί που έχει βυθιστεί ή έχει υποχωρήσει, αφήνοντας πίσω του ένα δακτυλίδι κοραλλιών και μια λιμνοθάλασσα στο κέντρο.

ROUTE 360

κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45

#Route360 #StarChannelTV

Instagram: https://www.instagram.com/starchanneltv/ Facebook : https://www.facebook.com/StarChannelGrTV X: https://x.com/StarChannelGr YouTube: https://www.youtube.com/@startvgr

Δείτε το Route 360 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ROUTE 360
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
