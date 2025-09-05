Ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου παίρνουν ξανά θέση στα μικρόφωνα!

Τους ακούμε στον 98.9 κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί 10:00 με 12:00.

05.09.25 , 16:29
Ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου παίρνουν ξανά θέση στα μικρόφωνα και θα τους συναντάμε και φέτος στο ραδιόφωνο του Alpha στον 98.9 κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί 10:00 με 12:00. 

Οι δύο δημοσιογράφοι ξεκινούν να μας λένε  "καλημέρα", από αύριο 6 Σεπτεμβρίου, με όλες τις ειδήσεις, ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα αλλά και λαμπερούς καλεσμένους από τον χώρο της πολιτικής, των γραμμάτων και των τεχνών.

Πρωταρχικό ρόλο στην εκπομπή του Σπύρου Λάμπρου και της Άννας Σταματιάδου αναλαμβάνουν οι πολίτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας που θα μπορούν να παρέμβουν καθ όλη τη διάρκεια της εκπομπής με ερωτήματα  καταγγελίες και ευχάριστα νέα από τον τόπο τους.

Ραντεβού κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στο ραδιόφωνο του Alpha. Όπως λένε ο Σπύρος και η Άννα "στον 98.9  μιλάμε για ο,τι ζεις" .

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
 |
ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ
