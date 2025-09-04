Πότε κάνουν πρεμιέρα οι σειρές στους τηλεοπτικούς σταθμούς

Δείτε ένα από τα teasers της σειράς Τα Φαντάσματα

«Πλούσιο» αναμένεται το τηλεοπτικό πρόγραμμα τη νέα σεζόν στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι σειρές - νέες και επόμενοι κύκλοι- προετοιμάζονται για τις πρεμιέρες τους, διεκδικώντας την προτίμηση των τηλεθεατών.

Πότε κάνουν πρεμιέρα οι σειρές 2025- 2026 ανά τηλεοπτικό σταθμό

Star

Τα Φαντάσματα (Κωμωδία) : Έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, με πρωταγωνιστές τον χαρισματικό και πολυδιάστατο Ορφέα Αυγουστίδη και την ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου.

Πρόκειται για την επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία κι έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες. Τα εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης. Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμαλία Γιαννίκου.

ΙQ 160: Ο 3ος κύκλος της αγαπημένης αστυ-κωμικής σειράς έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star!

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις.

ΕΡΤ

Ηλέκτρα Γ' Κύκλος (Ερωτικό δράμα εποχής): Πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Ύστερα από δύο επιτυχημένες σεζόν, η «Ηλέκτρα» συνεχίζει με τον τρίτο κύκλο επεισοδίων. Η υπέροχη τηλεοπτική παρέα της Έμιλυς Κολιανδρή, του Αποστόλη Τότσικα, της Όλγας Μιχαλοπούλου και του Θανάση Πατριαρχέα θα ενδυναμωθεί με νέους χαρακτήρες, που θα ενσαρκώσουν «δυνατά» ονόματα ηθοποιών, όπως ο Δημήτρης Σέρφας, ο Ιωσήφ Πολυζωίδης και άλλοι και θα εμπλουτιστεί με απρόσμενες ανατροπές στην πλοκή. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Βίκυ Μανώλη και σενάριο η Μαντώ Αρβανίτη και ο Θωμάς Τσαμπάνης.

Το παιδί (Στοιχεία μαύρης κωμωδίας): Πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 21:45

Η σειρά ξεδιπλώνεται σε 150 επεισόδια, σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία του Στέφανου Μπλάτσου. Πρωταγωνιστούν οι: Βασίλης Μπούτσικος, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ντένια Στασινοπούλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αλεξία Καλτσίκη, Σταύρος Τσουμάνης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Αλέξανδρος Μούκανος, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μάσχα, Χρήστος Κοντογεώργης, Μαρία Μπαγανά, Νικολαΐς Μπιμπλή, Σύνθια Μπατσή, Δημήτρης Καπετανάκος και άλλοι.

Καλά θα πάει κι αυτό (Κωμική σειρά): Πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 21:45

Πρόκειται για τη νέα σειρά του Δημήτρη Αποστόλου, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη. Στο cast οι: Ντόρα Μακρυγιάννη, Γιάννης Ζουγανέλη, Μαρία Κωνσταντάκη, Μαρία Λεκάκη, Κώστας Κόκλας,, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελισάβετ Γιαννάκου, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Πέτρος Σκαρμέας, Πάρις Θωμόπουλος, Τζίνι Παπαδοπούλου, Ίαν Στρατής, Ευθύμης Γεωργόπουλος, Ελένη Φιλίνη, Έρρικα Μπίγιου και Στέλλα Κοσμοπούλου. Στον ρόλο της Μιχαέλας, η Κωνσταντίνα Κλαψινού και στον ρόλο του Πάρη, ο Γιώργος Χριστοδούλου.

Η Μεγάλη Χίμαιρα (Δράμα): Πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο

Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη μέσα από μια σειρά έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη.

Απαραίτητο φως (Σειρά μυστηρίου): Πρεμιέρα την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 22:45

Η σειρά αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία που εκτυλίσσεται σε δύο διαφορετικές εποχές (στη γερμανική κατοχή και στα μέσα της δεκαετίας του 2000) και είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο – διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη.

To Δίχτυ Β’ Κύκλος (Αστυνομική - κοινωνική σειρά) Πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 22:15

Η αστυνομική-κοινωνική σειρά που συνεχίζεται με τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων, περιλαμβάνει έξι αυτοτελείς ιστορίες με επίκεντρο σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Θοδωρής Αθερίδης, στενοί συνεργάτες και οι δύο του Μανούσου Μανουσάκη.

Πρωταγωνιστούν οι: Θοδωρής Αθερίδης, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Φιόνα Γεωργιάδη, Κατερίνα Κρανίδη, Σπύρος Μαραγκουδάκης, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να αναλαμβάνει τον ρόλο του αστυνόμου Ανδρέα Καραλή.

Alpha

Άγιος έρωτας Β΄Κύκλος (Δραματική σειρά εποχής): Πληροφορίες λένε ότι θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Ο Γιατρός (Γ΄Κύκλος): Η πρεμιέρα των νέων επεισοδίων εικάζεται ότι θα γίνει τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου

Να με λες μαμά: Πρόκειται για κοινωνική δραματική σειρά 8 επεισοδίων. Το trailer προβάλλεται ήδη, όμως δεν έχει ανακοινωθεί η πρεμιέρα της σειράς

Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Δραματική σειρά που θα μας ταξιδέψει στον Πειραιά του 1964-1965, σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Η πρεμιέρα της δεν έχει ανακοινωθεί.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η σειρά είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Λένας Μαντά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο, πιθανόν τον Σεπτέμβριο

Τρομεροί Γονείς: H oικογενειακή κωμική σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο

Να μ' αγαπάς: Η νέα δραματική σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο

Το σόι σου: H δυναμική επιστροφή της επιτυχημένης σειράς εικάζεται ότι θα κάνει πρεμιέρα στα μέσα με τέλη Οκτωβρίου.

Αnt1

Grand Hotel: O B' κύκλος κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Σέρρες: Το trailer για τον B' κύκλο της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη έχει προβληθεί, όμως δεν έχει ανακοινωθεί πότε ρκάνει πρεμιέρα.

Γιατί ρε πατέρα; (Κωμωδία): Aναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2025

Σούπερ Ήρωες: Η κωμική σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2025

Ο Δικαστής: Η νέα δραματική σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2025, αρχικά στην πλατφόρμα ΑΝΤ1+. Αργότερα θα προβληθούν και στην τηλεόραση

Παιχνίδια Εκδίκησης: Ο τελευταίος αποκαλυπτικός κύκλος έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου. Αργότερα, αναμένεται να προβληθεί και στην τηλεόραση

MEGA

Η Γη της Ελιάς: Επιστρέφει για 5η σεζόν με τον επίλογο της δραματικής σειράς. Η πρεμιέρα αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Έχω Παιδιά: Οι συντελεστές της κωμικής σειράς έχουν ανακοινώσει πως η σειρά θα συνεχιστεί και τη νέα σεζόν αλλά δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις προς το παρόν.

Hotel Elvira: Η νέα κωμική σειρά θα μεταδοθεί από το MEGA και θα είναι διαθέσιμη και στην πλατφόρμα MEGA ON DEMAND. Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα