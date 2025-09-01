Διονυσία Κουκίου: Σε σχέση η πρώην Σταρ Ελλάς - Ποιος είναι ο σύντροφός της

Η Διονυσία Κουκίου είναι σε νέα σχέση και μάλιστα, πολύ ερωτευμένη! Η πρώην Σταρ Ελλάς και επιχειρηματίας, η οποία συμμετείχε και στα reality My Style Rocks και Big Brother εδώ και λίγο διάστημα δεν είναι πια single, αφού ο έρωτας φαίνεται πως της χτύπησε την πόρτα.

Ο νέος σύντροφος της Διονυσίας Κουκίου λέγεται Τζόνι και είναι ιδιοκτήτης καταστήματος τατουάζ στην Αθήνα και συγκεκριμένα, στο Κουκάκι. Παρά το γεγονός ότι διαχειρίζεται ένα tattoo studio, ο ίδιος δεν κάνει τατουάζ.

Μάλιστα, η ίδια η Διονυσία Κουκίου μοιράστηκε φωτογραφία αγκαλιά με τον νέο της σύντροφο στα Instagram Stories της και φαίνεται πιο λαμπερή και ανανεωμένη από ποτέ!

Δες την ανάρτησή της:

«Όταν στέφτηκα Star Ελλάς στην αρχή δεν κατάλαβα τι συμβαίνει, δεν είχα ποτέ ψώνιο να γίνω διάσημη. Το μόνο που θυμάμαι από τα καλλιστεία, είναι ότι… πεινούσα τρομερά. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ τη δημοσιότητα των καλλιστείων, η ζωή μου άλλαξε την επομένη μέρα. Εξαργύρωσα τον τίτλο της Star Ελλάς, όμως αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω θα τα έκανα όλα αλλιώς» είχε πει σε συνέντευξή της το μοντέλο.