Route 360: Μία μπόρα υποδέχεται τον Γιάννη και τη Βάσω στα Bora Bora!

Ο Γιάννης και η Βάσω ξεκινούν το ταξίδι τους για τον τελικό προορισμό του Route 360, ο οποίος είναι τα νησιά Μπόρα - Μπόρα. Ο Γιάννης παρατηρεί ότι οι περιορισμοί για αγκυροβόλιο είναι αρκετά και τα σημεία που μπορούν να ρίξουν άγκυρα περιορισμένα.
Η Βάσω ξυπνά λίγο αδιάθετη, παρόλα αυτά το ταξίδι τους για τα Μπόρα Μπόρα ξεκινά σύντομα. «Σήμερα ξύπνησα και δεν είχα αυτή τη φοβία που είχα συνήθως. Φοβία γιατί η περιοχή εδώ είναι γεμάτη με ξέρες και ρηχά νερά, αλλά τώρα είναι εντάξει», είπε ο Γιάννης Aποστολάκης.
Ενώ μπορούν και βλέπουν στον ορίζοντα τα Μπόρα-Μπόρα, στη διαδρομή τους πιάνει δυνατή βροχή. «Το παράκανε, ρίχνει κουβάδες», σχολιάζει ο Γιάννης.
«Έβρεξε καλά ε;», λέει η Βάσω. «Μπόρα - Μπόρα, όνομα και πράγμα», απαντά ο Γιάννης με χιούμορ.
Εν τέλει, φτάνουν στον προορισμό τους και η θέα τους αποζημιώνει για ακόμη μία φορά.
Ο Γιάννης αποφασίζει να βγει έξω στη στεριά, με σκοπό να προμηθευτεί τα απαραίτητα για να φτιάξει σούπα στη Βάσω.
