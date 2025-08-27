Novacinema: Καθηλωτικός Σεπτέμβριος με μεγάλες πρεμιέρες

Η νέα σεζόν ξεκινά με συναρπαστική, καθηλωτική και καταιγιστική διάθεση στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και τo Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!

Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova, τις μεγάλες πρεμιέρες «Kraven: The Hunter», «Maria», 6 συνολικά νέες σειρές και νέους κύκλους που θα συναρπάσουν με κυρίαρχη τη νέα σειρά «Lockerbie: A Search for Truth» με τον Colin Firth, special αφιερώματα σε Pablo Larraín, Φεστιβάλ Βενετίας, Kim Novak, νέο ντοκιμαντέρ «No Way Out? -Nathalie's New Life» στις «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε και 6 κορεάτικες σειρές K-Drama στα ΕΟΝ Box Sets!

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Σεπτεμβρίου στις 22:00 τους σινεφίλ, με:

Τη δραματική ταινία «May December» (7/9) με τους Julianne Moore, Natalie Portman, Charles Melton σε σκηνοθεσία του Todd Haynes

Τη βιογραφική ταινία «Maria» (14/9) με τους Angelina Jolie, Valeria Golino Pierfrancesco Favino, σε σκηνοθεσία του Pablo Larraín

Τη δραματική ταινία «The Last Showgirl» (21/9) με τους Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Jason Schwartzman σε σκηνοθεσία της Gia Coppola

Την περιπέτεια «Kraven: The Hunter» (28/9) με τους Russell Crowe, Christopher Abbott, Aaron Taylor-Johnson, , σε σκηνοθεσία του J.C. Chandor

Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν είναι «Hounds of War» (6/9), «MR.9; Do or Die» (13/9), «On Fire» (20/9) και «State of Consciousness» (27/9), ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα μεταδοθούν είναι «Finalmente l'Alba» (2/9), «Silent Night» (9/9), «Amber Alert» (16/9), «An Ordinary Case» (23/9), «La Chimera» (30/9).

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «The Last of the Mohicans» (4/9), «Jackie Brown» (11/9), «Baby Driver» (18/9), «In the Valley of Elah» (25/9) ενώ και οι υπόλοιπες ζώνες «Bloody Cinema», κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «Mercy Road»-2/9,

«Dear David»-16/9, «Imaginary»-26/9), «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10, «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με την πρεμιέρα «Sweet Sue»-17/9), «Classic Cinema» κάθε Κυριακή 17:00 (με το αφιέρωμα στην αξέχαστη ηθοποιό Kim Novak και τα φιλμ «Pushover»-7/9, «Pal Joey»-14/9, «Middle of the Night»-21/9, «Bell , Book & Candle»-28/9) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4 6 συνολικά νέες σειρές και νέοι κύκλοι που θα συναρπάσουν. Ξεχωρίζει η μίνι δραματική σειρά του Peacock “Lockerbie: A Search for Truth” με τον Colin Firth που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου (22:00) και θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα. Παράλληλα, όλες οι ημέρες του Σεπτεμβρίου είναι γεμάτες με πρεμιέρες σειρών. Τη Δευτέρα 8/9 (22:00) κάνει πρεμιέρα η μίνι δραματικά σειρά «George, Untamed Spirit», την Τρίτη 16/9 (22:00) ξεκινάει η 4η σεζόν της σειράς «Law & Order», την Τετάρτη 17/9 (22:00) κάνει πρεμιέρα η 2η σεζόν της σειράς «Twisted Metal». Από την Πέμπτη 11/9 (22:00) έρχεται η 2η σεζόν της σειράς «Allegiance», ενώ από το Σάββατο 27/9 (22:00) έρχεται η νέα σειρά «The Demon's Fall».

Ο Σεπτέμβριος έχει τρία special αφιερώματα για τους σινεφίλ. Από 1-7 Σεπτεμβρίου στο Novacinema2 κάθε βράδυ από τις 22:00 θα προβάλλονται 2 ταινίες back-to-back που έχουν διακριθεί ή ήταν υποψήφιες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ παράλληλα και η Classic Zone (κάθε Κυριακή στις 17.00) στο Novacinema2 θα είναι αφιερωμένη στην Kim Novakη οποία θα τιμηθεί στο φετινό 82ο Φεστιβάλ με το Golden Lion for Lifetime Achievement. Παράλληλα, η τριλογία του Pablo Larraín που αναδεικνύει επιδραστικές γυναίκες του 20ού αιώνα είναι εδώ στο Νovacinema2. Κάθε Πέμπτη στις 22:00 θα προβληθούν οι ταινίες «Spencer» (4/9 & 25/9), «Jackie» (11/9), «Μaria» (18/9).

Στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε κάθε Τρίτη (21:00) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «No Way Out? -Nathalie's New Life» (16/9) ενώ θα θυμηθούν τις ιστορίες «Venus & Serena, The Game Changers», Kim Novak, The Golden Age Rebel (9/9), Anna Karina (23/9) και This is Joan Collins (30/9).

Κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Jimmy Fallon» και μετά το show θα κάνει πρεμιέρα «High Country» (από 9/9).

Tα ΕΟΝ Box Sets τον Σεπτέμβριο θα έχουν καταιγιστική δράση, αδρεναλίνη και περιπέτεια μέσα από 6 αστυνομικές δραματικές κορεατικές σειρές, K-Drama. Οι σειρές που θα προβληθούν είναι «Missing: The Other Side», «Blind», «The King of Pigs», «Evillive» και «Taxi Driver», «Through The Darkness».

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.