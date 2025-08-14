Πόπη Χριστοδούλου: Η τελευταία συνέντευξη της ηθοποιού δυο χρόνια πριν

Η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η Πόπη Χριστοδούλου που είχε υποδυθεί τις υπηρέτριες Μάρθα και Ρίτσα στο «Παρά Πέντε» έφυγε από τη ζωή με την τραγική είδηση να γίνεται γνωστή μέσω ανάρτησης του καλού της φίλου Παναγιώτη Καπποδίστρια, στου οποίου τη σχολή δίδασκε τα τελευταία χρόνια.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της Πόπης Χριστοδούλου ήταν τον Σεπτέμβριο του 2023 στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» της Δανάης Μπάρκα, όπου είχε παραχωρήσει συνέντευξη και αναφερόταν στην εμπειρία της από τη σειρά «Στο Παρά πέντε».

«Νομίζω ότι ο ρόλος στο “Παρά πέντε” δεν ήταν από την αρχή να είναι διπλός. Εγώ ήξερα ότι έχω τον ρόλο της Ρίτσας. Πάμε σε ένα γύρισμα με τη Σμαράγδα Καρύδη, κι εκεί που μας φτιάχνανε τα μαλλιά κάναμε πρόβα τα λόγια, και ανακαλύπτουμε γύρω στο τρίτο επεισόδιο ότι με λέει Μάρθα… Θεωρήσαμε ότι είναι τυπογραφικό.

Όταν πήγαμε πάνω να κάνουμε γύρισμα και με λέει “Ρίτσα” τη διόρθωσε και της είπε ότι στο σενάριο γράφει Μάρθα. Εκεί μας είπαν ότι η Ρίτσα έχει δίδυμη αδελφή.. Δε το ξέραμε ούτε εγώ, ούτε η Σμαράγδα…Υπάρχουν σκηνές που θυμάμαι έντονα από τη σειρά…Ένα reunion του “Παρά πέντε” θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα, μόνο και μόνο για να δούμε στα μάτια ο ένας τον άλλον και να θυμηθούμε καταστάσεις και πράγματα. Μόνο γι’ αυτό, θα μας γεμίσει συναισθήματα, δεν είναι κάτι άλλο» είχε δηλώσει τότε η Πόπη Χριστοδούλου.