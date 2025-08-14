Πέθανε η «υπηρέτρια» Μάρθα – Ρίτσα του Παρά Πέντε, Πόπη Χριστοδούλου

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει σκορπίσει η είδηση του πρόωρου θανάτου της ηθοποιού Πόπης Χριστοδούλου. Η Πόπη Χριστοδούλου έγινε γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον διπλό ρόλο της ως «Μάρθα» και «Ρίτσα», τις δίδυμες υπηρέτριες της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου στη δημοφιλή σειρά του MEGA, «Στο Παρά Πέντε».

Η ξαφνική απώλεια

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο ίδιος ο στενός της φίλος και επίσης ηθοποιός Παναγιώτης Καποδίστριας, μέσα από ανάρτηση του στο Facebook.

«Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή. Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι…»

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις. Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια; Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά… Εκείνη που δε θες να τελειώσει… Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ… Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή. Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι… Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου. Τα άλλα θα στα πω μετά. Καληνύχτα…», έγραψε ο ηθοποιός για την απώλεια της συναδέφου του.

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου είχε αφοσιωθεί στη διδασκαλία της υποκριτικής, προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία της σε νέους ηθοποιούς μέσα από τη σχολή του στενού της φίλου Παναγιώτη Καποδίστρια.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν έφυγε από τη ζωή και ο «κακός» της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, Γεράσιμος Μιχελής, μετά από σοβαρή μάχη με την υγεία του.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της Πόπη Χριστοδούλου

Η Πόπη Χριστοδούλου είχε μείνει μακριά από το χώρο της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Μονάχα δίδασκε υποκριτική.

Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν τον Σεπτέμβριο του 2023 στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» του MEGA όπου μίλησε για την αγάπη της για το «Παρά Πέντε» αλλά και για πολλές λεπτομέρειες από τα γυρίσματα.