Μπάκας: Περιγράφει με δάκρυα στα μάτια πως η φωτιά έφτασε στο σπίτι του

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Ελλάδα, καθώς έχουν ξεσπάσει πάνω από 150 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με 82 μόνο την Τρίτη. Το σοβαρότερο είναι ότι πολλαπλά μέτωπα καίνε ανεξέλεγκτα αυτή τη στιγμή σε περιοχές όπως η Αχαΐα, η Πρέβεζα, η Χίος και η Ζάκυνθος, ενώ η Δυτική Αττική, το Ιόνιο και άλλα σημεία παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό

O γνωστός δημοσιογράφος, Γρηγόρης Μπάκας βγήκε σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου στον «αέρα» της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», σε ζωντανή, σύνδεση φανερά καταρρακωμένος από την κατάσταση που επικρατεί με τις πυρκαγιές στην Πρέβεζα.

O δημοσιογράφος βρισκόταν εκεί και περίγραφε με δάκρυα στα μάτια τις τραγικές στιγμές που βίωσε τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι κάτοικοι των περιοχών. Ανάμεσά τους και η οικογένεια του, η οποία χρειάστηκε να απομακρυνθεί από την περιοχή κα να εγκαταλείψει το σπίτι της.

«Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν λόγια, δεν ξέρω τι να πω. Οι φλόγες έφτασαν στο χωριό της μητέρας μου. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούσαν να μην φτάσει στον δρόμο. Μπήκε η φωτιά σε αυτόν τον παράδεισο που είχαμε, κάηκε ο μισός. Εκκενώσεις Κατερίνα σε όλα τα σπίτια. Ο αδελφός μου πήρε τον πατέρα μου τηλέφωνο και του είπε “σήκω φύγε”, μπήκε στο φορτηγό και έφυγε, άφησαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Κάηκαν οι αναμνήσεις, το χωριό, έβλεπαν το σπίτι τους να καίγεται. Κάηκαν όλα, κάηκε ο Άγιος Γεώργιος», είπε φανερά συγκινημένος ο Γρηγόρης Μπάκας.