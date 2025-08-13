Μπάκας: Περιγράφει με δάκρυα στα μάτια πως η φωτιά έφτασε στο σπίτι του

Η οικογένειά του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι στην Πρέβεζα

Τελευταία Νέα
13.08.25 , 14:21 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο
13.08.25 , 14:02 Ελένη Χατζίδου: Η σφιχτή αγκαλιά της Μελίτας κάτω από το ηλιοβασίλεμα
13.08.25 , 13:48 «Μάχη» με τις φλόγες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο - Μπαράζ εκκενώσεων
13.08.25 , 13:20 Σοφία Σεϊρλή: Πότε και πού θα γίνει η αποτέφρωση της ηθοποιού;
13.08.25 , 13:15 Tα λάθη στο skincare που οδηγούν σε πρόωρη γήρανση
13.08.25 , 13:05 Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων
13.08.25 , 13:00 «The Lost Husband»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή από το Star
13.08.25 , 12:41 Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική της ανάρτηση για τις φωτιές στην Αχαΐα
13.08.25 , 12:30 Στην Κέρκυρα ο Σάκης Ρουβάς: «Κανένα μέρος δεν είναι σαν το σπίτι σου»
13.08.25 , 12:26 Χριστίνα Μπόμπα: Οικογενειακή εκδρομή στο Κάστρο του Τρακάι στη Λιθουανία
13.08.25 , 12:22 Ο Πάνος Βλάχος ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με χωρίς πρόγραμμα
13.08.25 , 12:15 Φωτιές: Η δραματική διάσωση πολιτών από παραλίες της Χίου και της Αχαΐας
13.08.25 , 12:13 AΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για 1.113 θέσεις στο δημόσιο
13.08.25 , 11:48 Το Guitarte Ensemble ντύνει τη βωβή ταινία «Κοινωνική Σαπίλα»
13.08.25 , 11:46 Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος στο εξωτερικό για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας!
Περισσότερα

VIDEOS

First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Ευκολάκι η παροιμιώδης φράση - Την έχεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Ελλάδα, καθώς έχουν ξεσπάσει πάνω από 150 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με 82 μόνο την Τρίτη. Το σοβαρότερο είναι ότι πολλαπλά μέτωπα καίνε ανεξέλεγκτα αυτή τη στιγμή σε περιοχές όπως η Αχαΐα, η Πρέβεζα, η Χίος και η Ζάκυνθος, ενώ η Δυτική Αττική, το Ιόνιο και άλλα σημεία παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό 

O γνωστός δημοσιογράφος, Γρηγόρης Μπάκας βγήκε σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου στον «αέρα» της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», σε ζωντανή, σύνδεση φανερά καταρρακωμένος από την κατάσταση που επικρατεί με τις πυρκαγιές στην Πρέβεζα.

φωτια πρεβεζα μπακας

O δημοσιογράφος βρισκόταν εκεί και περίγραφε με δάκρυα στα μάτια τις τραγικές στιγμές που βίωσε τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι κάτοικοι των περιοχών. Ανάμεσά τους και η οικογένεια του, η οποία χρειάστηκε να απομακρυνθεί από την περιοχή κα να εγκαταλείψει το σπίτι της.

«Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν λόγια, δεν ξέρω τι να πω. Οι φλόγες έφτασαν στο χωριό της μητέρας μου. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούσαν να μην φτάσει στον δρόμο. Μπήκε η φωτιά σε αυτόν τον παράδεισο που είχαμε, κάηκε ο μισός. Εκκενώσεις Κατερίνα σε όλα τα σπίτια. Ο αδελφός μου πήρε τον πατέρα μου τηλέφωνο και του είπε “σήκω φύγε”, μπήκε στο φορτηγό και έφυγε, άφησαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Κάηκαν οι αναμνήσεις, το χωριό, έβλεπαν το σπίτι τους να καίγεται. Κάηκαν όλα, κάηκε ο Άγιος Γεώργιος», είπε φανερά συγκινημένος ο Γρηγόρης Μπάκας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΡΕΒΕΖΑ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΡΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top