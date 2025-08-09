Route 360: Η Βάσω επισκέπτεται την πατρίδα της πάρα τον κίνδυνο!

Ξυπνούν αναμνήσεις για τη Βάσω

Τελευταία Νέα
09.08.25 , 20:43 Περιορίστηκε η μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας
09.08.25 , 20:34 Επικίνδυνο 48ωρο για φωτιά - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
09.08.25 , 20:24 Route 360: Ψάχνοντας στον βυθό το άγαλμα της Παναγίας!
09.08.25 , 20:12 Route 360: Το πλήρωμα επισκέπτεται το καταφύγιο με τις χελώνες!
09.08.25 , 20:11 Πεντέλη: Συνελήφθη άνδρας για εργασίες με τροχό κοντά στο δάσος
09.08.25 , 19:46 Route 360: Η Βάσω επισκέπτεται την πατρίδα της πάρα τον κίνδυνο!
09.08.25 , 18:12 Φωτιά στην Πρέβεζα: Απομακρύνονται ηλικιωμένοι - Κάηκαν σπίτια
09.08.25 , 18:06 MAN TGX με κινητήρα D30 PowerLion: Ρεκόρ αποδοτικότητας
09.08.25 , 18:01 Τραγωδία στην Εγνατία: Νεκρός σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς
09.08.25 , 17:58 Απρόοπτο για την Ιωάννα Τούνη πριν την Ίμπιζα: «Με φάγατε μωρέ!»
09.08.25 , 17:46 Πένθος για τον Κώστα Γείτονα - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του
09.08.25 , 17:16 Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους
09.08.25 , 16:46 Τραγωδία στη Σαντορίνη: Εργαζόμενος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ξενοδοχείου
09.08.25 , 16:27 Η Ελλάδα έριξε 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα - Το μήνυμα Μητσοτάκη
09.08.25 , 15:46 Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ανάβυσσο- «Το γκαζάκι και οι δύο ύποπτοι εμπρηστές»
Περισσότερα

VIDEOS

First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Ευκολάκι η παροιμιώδης φράση - Την έχεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επόμενο ταξίδι για τη «Δέσποινα»  η Βενεζουέλα! Διόλου τυχαίος προορισμός για την ομάδα του Route 360 μιας και είναι τόπος καταγωγής της Βάσως.

«Φτάνουμε, φτάνουμε. Χρειάζεται να φτάσουμε μέρα γιατί το μέρος είναι γεμάτο ξέρες. Στον χάρτη γράφει πως  χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί το μέρος είναι κακογραφημένο. Όταν πλησιάζουμε πρέπει κάποιος να πάει στην πλώρη κα να κοιτάζει», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Γιάννης.

Route 360: Η Βάσω επισκέπτεται την πατρίδα της πάρα τον κίνδυνο!


Μπορεί να υπήρχαν κίνδυνοι, αλλά η Βάσω ήταν πολύ χαρούμενη μιας και θα τις ξυπνήσουν παιδικές αναμνήσεις.

Στην Ελλάδα ήρθε μαζί με τους γονείς της σε ηλικία 2 ετών, αλλά θέλει να θυμηθεί όλα αυτά που άκουγε στα αυτιά της όταν ήταν παιδί.

Route 360: Η Βάσω επισκέπτεται την πατρίδα της πάρα τον κίνδυνο!

«Η μαμά μου μού έλεγε ότι ήμουν πολύ χαμογελαστό μωρό, και όλοι ήθελαν να με παίρνουν αγκαλιά», λέει μεταξύ άλλων.

Δες την ταξιδιωτική εκπομπή Route 360

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ROUTE 360
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top