Route 360: Η Βάσω επισκέπτεται την πατρίδα της πάρα τον κίνδυνο!

Επόμενο ταξίδι για τη «Δέσποινα» η Βενεζουέλα! Διόλου τυχαίος προορισμός για την ομάδα του Route 360 μιας και είναι τόπος καταγωγής της Βάσως.
«Φτάνουμε, φτάνουμε. Χρειάζεται να φτάσουμε μέρα γιατί το μέρος είναι γεμάτο ξέρες. Στον χάρτη γράφει πως χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί το μέρος είναι κακογραφημένο. Όταν πλησιάζουμε πρέπει κάποιος να πάει στην πλώρη κα να κοιτάζει», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Γιάννης.
Μπορεί να υπήρχαν κίνδυνοι, αλλά η Βάσω ήταν πολύ χαρούμενη μιας και θα τις ξυπνήσουν παιδικές αναμνήσεις.
Στην Ελλάδα ήρθε μαζί με τους γονείς της σε ηλικία 2 ετών, αλλά θέλει να θυμηθεί όλα αυτά που άκουγε στα αυτιά της όταν ήταν παιδί.
«Η μαμά μου μού έλεγε ότι ήμουν πολύ χαμογελαστό μωρό, και όλοι ήθελαν να με παίρνουν αγκαλιά», λέει μεταξύ άλλων.
Δες την ταξιδιωτική εκπομπή Route 360