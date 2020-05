Αλλαγή ώρας για το «Just The 2 Of Us»

Το ντεκολτέ της Μαρίας Μπακοδήμου στο J2US που συζητήθηκε πολύ

Αλλάζει ώρα το σόου του Open, «Just The 2 Of Us», παραμένοντας ωστόσο στην ίδια πάντα μέρα προβολής, το Σάββατο.

Έτσι από αυτό το Σάββατο μετατίθεται κατά μία ώρα αργότερα, στις 10 το βράδυ αντί για τις 9.

Στο νέο επεισόδιο, τα σπόιλερ θέλουν την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου να «κονταροχτυπιούνται» με τη Χριστίνα Βραχάλη και τον Γιώργο Λιβάνη, για την παραμονή τους στο σόου.