«Just the 2 of us»: Γυρίστηκαν δύο αποχωρήσεις - Όλο το παρασκήνιο

Τα γυρίσματα του «Just the 2 of us» είχαν σταματήσει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Πριν από λίγες ημέρες το μουσικό show επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες και το ζευγάρι που αποχώρησε ήταν η Χριστίνα Παππά και ο Κωνσταντίνος Φραντζής.

Το πρωί της Τετάρτης, ο Γιάννης Πουλόπουλος μέσα από την εκπομπή «Στη φωλιά των Κου Κου» ανέφερε ότι η παραγωγή αποφάσισε να κάνει δύο γυρίσματα σε ότι αφορά την αποχώρηση που θα δούμε το ερχόμενο Σάββατο (09/05).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα ζευγάρια με τη χαμηλότερη θερμοκρασία φαίνεται πως είναι οι: Χρύσπα – Γιάννης Δρυμωνάκος και Νικολέττα Ράλλη- Βαλάντης.

Ο δημοσιογράφος σημείωσε πως οι ιθύνοντες αποφάσισαν να προβούν σε μια τέτοια κίνηση ώστε να αποφευχθούν τα spoilers.



