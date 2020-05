«Δε νιώθω καλά!»: Με κρίση πανικού διαγωνιζόμενη του J2US

Στο προηγούμενο σόου του «Just the 2 of us» έγινε viral για τις χορευτικές της φιγούρες και την… ατυχία στο ερμηνευτικό κομμάτι.

Παρότι στο δεύτερο, μετά το κορωνοϊό J2US, τα πήγε πολύ καλύτερα με το τραγούδι «Είσαι παιδί μου πειρασμός», η Χριστίνα Παππά ανησύχησε τον Νίκο Κοκλώνη και την κριτική επιτροπή.

Όπως αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός, δεν αισθανόταν καλά καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της και της ήρθε να βάλει τα κλάματα, κάτι που επεσήμανε αργότερα όταν άκουγε τα σχόλια των κριτών.

«Να σας πω κάτι, με έπιασε μια κρίση πανικού και με το ζόρι τώρα αναπνέω. Δε νιώθω και πολύ καλά σήμερα. Με έχει πιάσει μια δυο μέρες τώρα και με το ζόρι αναπνέω. Θα βάλω τα κλάματα από το άγχος… Φοβάμαι μη λιποθυμήσω και κρατιέμαι με το ζόρι», είπε η Χριστίνα Παππά.

Τόσο ο παρτενέρ της Κωνσταντίνος Φραντζής όσο και η κριτική επιτροπή την αποδέσμευσαν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ηρεμήσει.