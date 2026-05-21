«Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου»: Το νέο μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου

Έρωτας, μυστήριο και σκοτεινά μυστικά στο νέο βιβλίο

Ο καταξιωμένος συγγραφέας, Γιάννης Καλπούζος μάς παρουσιάζει το νέο αριστουργηματικό μυθιστόρημά του, που έχει τίτλο «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου».

Πρωταγωνίστρια σε αυτό είναι μια γοητευτική νεαρή γυναίκα, η οποία επισκέπτεται νύχτα το καφενείο ενός χωριού. Στο δέμα που έχει μαζί της κρύβει μια νεκροκεφαλή.

Αναζητά πληροφορίες για ένα έγκλημα καταχωνιασμένο στις σπηλιές του χρόνου.

1968 – 1994
Ο έρωτας του άστατου και δαιμόνιου Άνδη και της Θάλειας με την κολλαρισμένη ζωή ξεκινά απ’ την παιδική ηλικία σ’ έναν παραποτάμιο οικισμό της Ηπείρου και ανθίζει, καθώς μεγαλώνουν, με πολλά σκαμπανεβάσματα και αναποδογυρίσματα στην Άρτα και στην Αθήνα.
Στην πολυτάραχη πορεία τους εμπλέκονται θαμμένα μυστικά· η χούντα και η μεταπολίτευση· δευτεραγωνιστές με τα δικά τους όνειρα και αδιέξοδα· ένας αυταρχικός πατέρας και μια υποταγμένη μάνα· η σεξουαλική παρενόχληση και η ενδοοικογενειακή βία· αναρχικοί, ιδεολόγοι, καιροσκόποι κι εγκληματίες· ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια· η μέγγενη του κοινωνικού περίγυρου· εξουσιαζόμενοι εξουσιαστές· τα κρίματα των προηγούμενων γενιών που βασανίζουν τις επόμενες· οι πολλές Ελλάδες, μεταξύ των οποίων τα Εξάρχεια της δεκαετίας του ’80, και οι επιπτώσεις του Εμφυλίου.


Η μυθοπλασία εξελίσσεται καταιγιστική με έντονο σαρκασμό και χιούμορ κι ενσωματώνονται σ’ αυτή παρακμιακές και τραγελαφικές καταστάσεις, στοχασμός, μυστήριο, περιπέτεια, πραγματικότητα και αλληγορία, διλήμματα που υπερβαίνουν τις αντοχές των ηρώων, η πάλη συναισθήματος - λογικής και πάνω απ’ όλα, η αλχημεία της αγάπης που μεταλλάσσει το «δικό μου» σε «δικό σου» κι εκδηλώνεται ως εξομολόγηση και δόσιμο ψυχής με τη φράση:
Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου.
Εκδόσεις: Χάρτινη Πόλη


Το βιογραφικό του συγγραφέα

Ο Γιάννης Καλπούζος γεννήθηκε το 1960 στο χωριό Μελάτες της Άρτας και από το 1983 ζει μόνιμα στην Αθήνα.
Έχει γράψει έντεκα μυθιστορήματα: «Ιμαρέτ», «Σάος», «Άγιοι και δαίμονες», «Ουρανόπετρα», «Ραγιάς», «Σέρρα», «Γινάτι», «Εράν», «Καλντερίμι» και «Μεθυστής». Το «Ιμαρέτ» κυκλοφορεί και διασκευασμένο σε εφηβικό μυθιστόρημα (για παιδιά άνω των 10 ετών), με εικονογράφηση του σκηνογράφου Αντώνη Χαλκιά.

Επίσης έχει γράψει τρεις ποιητικές συλλογές, οι οποίες εμπεριέχονται μαζί με πενήντα νέα ποιήματα στον τόμο: «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΠΟΙΗΣΗ 2000-2017», τη συλλογή διηγημάτων: «Κάποιοι δεν ξεχνούν ποτέ» και στίχους για 80 τραγούδια, πολλά από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες, όπως τα: «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου», «Να ‘σουν θάλασσα», «Τι μου ‘χει φταίξει τι μου ‘χει λείψει», «Δέκα μάγισσες» και «Γιατί πολύ σ’ αγάπησα».

Η παραλογή «Ο λύκος», που εμπεριέχεται στη συλλογή διηγημάτων, βραβεύτηκε στον Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος του πανεπιστημίου του Παλέρμο Ιταλίας.

Το μυθιστόρημα «Σέρρα» τιμήθηκε με το Πρώτο Βραβείο Μυθιστορήματος Μικρασιατικού Περιεχομένου για τα έτη 2016-2018 και έχει μεταφραστεί στα αλβανικά.

Τα μυθιστορήματα «Γινάτι» και «Εράν» τιμήθηκαν με το Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public 2019 και 2021 αντίστοιχα.

Το μυθιστόρημα «Ιμαρέτ» τιμήθηκε το 2009 με το Βραβείο Αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και έχει μεταφραστεί στα πολωνικά, στα τουρκικά, στα αραβικά, στα αγγλικά από ελληνικό εκδοτικό οίκο και στα αλβανικά.

