Η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στις γειτονιές του Αιγάλεω!

Αιγάλεω: Οι Γειτονιές Γεμίζουν Ξανά Λαϊκά Τραγούδια
Το Αιγάλεω, το πανελλήνιο κέντρο του λαϊκού τραγουδιού, παραμένει σταθερά ένας τόπος μνήμης, έμπνευσης και δημιουργίας.

Στις γειτονιές του γεννήθηκαν λαϊκά αριστουργήματα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας ταυτότητας.

Σε αυτόν τον τόπο έζησαν πολύ σπουδαίοι δημιουργοί και έλαβαν χώρα τα πιο αξέχαστα γλέντια, καθώς στην πόλη λειτουργούσαν μερικά από τα πιο γνωστά κέντρα διασκέδασης, οι ξακουστές ταβέρνες και τα κουτούκια με το καλό κρασί.

Με σεβασμό σε αυτή τη σπουδαία παρακαταθήκη, ο Δήμος Αιγάλεω συνεχίζει δυναμικά τη δράση που φέρνει τη μουσική ξανά εκεί όπου ανήκει: στα καφενεία που εξελίχθηκαν σε καφετέριες και μουσικούς καφενέδες, στις παρέες, στις γειτονιές της πόλης.

Μια μικρή ορχήστρα περιοδεύει στις γειτονιές, τραγουδά και προσκαλεί τους κατοίκους να συμμετέχουν σε μια μουσική εμπειρία γεμάτη αυθορμητισμό και συγκίνηση.

Μιλάμε, θυμόμαστε και τραγουδάμε μαζί, σε μια ζωντανή διάδραση όπου οι αναμνήσεις μοιράζονται, καταγράφονται και μετατρέπονται σε κοινή εμπειρία. Είναι σημαντικό να συναντάς τους ανθρώπους στη γειτονιά και στα στέκια τους…

Κάθε στάση και μια νέα εμπειρία.

Κάθε καφενείο και μια διαφορετική αφήγηση, που γεννιέται αυθόρμητα μέσα από τη δύναμη της παρέας.

Η δράση συνεχίζεται, δυναμώνει και αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερους συμπολίτες, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικότητας και της ανθρώπινης επαφής στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Το Αιγάλεω αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η μουσική του παράδοση δεν ανήκει στο παρελθόν — ζει, εξελίσσεται και συνεχίζει να μας ενώνει.

Συντονισμός - Αφήγηση: Αθηνά Καμπάκογλου

Καλλιτεχνική Επιμέλεια - Μπουζούκι: Γιώργος Αλτής

Τραγουδούν: Πέγκυ Ζάρρου, Νίκος Κεδρινός, Γιώργος Πλόσκας, Χρυσή Παπαγιαννούλη, Λίλυ Ριτσώνη

Κιθάρα:  Νίκος Τερζάκης - Θάνος Βρεττός 

Η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στις γειτονιές του Αιγάλεω!

 

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

 

Παρασκευή 22 Μαΐου

Καφενείο «Τουπεκτής», Περικλέους 34

Τηλ.: 6940002989

Ώρα προσέλευσης: 20:00 – Ώρα έναρξης: 20:30

 

Κυριακή 24 Μαΐου

«Μεζεδοποτείον της Παρέας», Νικολάου Πλαστήρα 70

Τηλ.: 2160012402

Ώρα προσέλευσης: 15:00 – Ώρα έναρξης: 15:30

 

Παρασκευή 29 Μαΐου

«Άρωμα Καφέ», Ιερά Οδός 312

Τηλ.: 2155018665

Ώρα προσέλευσης: 20:00 – Ώρα έναρξης: 20:30

 

Κυριακή 31 Μαΐου

Καφενείο «Κων. Ρουμελιώτης», Μεσολογγίου 10

Τηλ.: 2105987298

Ώρα προσέλευσης: 15:00 – Ώρα έναρξης: 15:30

 

Παρασκευή 5 Ιουνίου

Καφενείο - Ουζερί «Ο Βαρέλιας», Ηρακλείτου 46

Τηλ.: 2105901179

Ώρα προσέλευσης: 20:00 – Ώρα έναρξης: 20:30

