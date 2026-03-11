«Τα τρένα που δεν έφθασαν ποτέ»: Ένα μυθιστόρημα του Θόδωρου Δεύτου!

Στο τρένο της Μοίρας κανένας δεν μπορεί να αλλάξει πορεία! Σεπτέμβριος 1968.

Όταν οι ράγες σμίγουν στο Δερβένι, γεννιέται μια ιστορία που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο, την ενοχή και την επιθυμία.

Σε μια Ελλάδα που σωπαίνει, δύο τρένα συγκρούονται, προκαλώντας ρωγμές που δεν γεμίζουν. Μια γυναίκα με σώμα σημαδεμένο θα αφήσει ένα κομμάτι της ζωής της στα συντρίμμια.

Δύο αδέλφια θα αναγκαστούν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, με ένα κενό να τους ακολουθεί. Ο Μενέλαος βαδίζει σε σκοτεινά μονοπάτια, τα οποία τον οδηγούν σε παραβατικές συμπεριφορές.

Η Κοραλία μεγαλώνει μέσα στην ασφάλεια μιας υπέροχης θετής οικογένειας, που όμως της στερεί το παρελθόν, μέχρι που στα δεκατέσσερά της μαθαίνει ότι έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό.

Η ανάγκη της να τον βρει και να τον πλησιάσει θα τη φέρει αντιμέτωπη με τα πιο σκοτεινά βάθη της ψυχής της.

Ένα μυθιστόρημα για όσα δεν ειπώθηκαν, για τα τραύματα που κληρονομούνται και για την αγάπη που δεν οδηγεί πάντα στη λύτρωση.

Το μυθιστόρημα, το οποίο είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, κυκλοφορεί από την Χάρτινη πόλη

Βιογραφικό σημείωμα συγγραφέα

Ο Θοδωρής Δεύτος γεννήθηκε στα Γιάννενα. Έχει δύο κόρες, τη Μαριλίζα και την Ασπασία. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπηρέτησε τη δημόσια εκπαίδευση για τριάντα δύο έτη.

Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών Ιλίου για δέκα χρόνια (2001-2011). Εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Ιλίου (2006-2018) και υπηρέτησε ως πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού για έξι χρόνια.

Επίσης, το 2006 εκλέχτηκε στο Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Εμφανίστηκε στα γράμματα το 2004 με το λαογραφικό έργο: «Ο Ηπειρώτικος γάμος».

Ακολούθησαν έντεκα μυθιστορήματα: «Μη ρωτάς γιατί» (2006), «Σμύρνη, συγγνώμη» (2008), «Μήπως αγάπησα λάθος πατρίδα;» (2011),

«Τραπεζούντα, το διαμάντι της Ανατολής» (2015), «Είμαι Πολίτισσα, τζάνουμ» (2016), «Το Πέρασμα Αντίκρυ» (2018), «Ο Αλεξιπτωτιστής ήταν δικός μας» (2020).

Από τις Εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά του: «Ασπασία, το μυστικό της καπετάνισσας» (2022), «Η κραυγή του φεγγαριού» (2023), «Τα δάκρυα στέρεψαν» (2024) και «Γυναίκες από ατσάλι» (2025).