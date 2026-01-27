«Θάνατος a la Gourmet» του Μάνου Σφυράκη για 2η χρονιά στο Θέατρο Δρόμος

«Μια μαύρη κωμωδία που θα σας ανοίξει… την όρεξη!»

27.01.26 , 16:25 «Θάνατος a la Gourmet» του Μάνου Σφυράκη για 2η χρονιά στο Θέατρο Δρόμος
Εξοδος
Σε μια εποχή όπου η ηθική έχει ξεθυμάνει σαν χθεσινή σούπα και οι νόμοι τρίζουν πιο πολύ κι από παλιά ξύλινη καρέκλα, δύο άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν το αδιανόητο: να σερβίρουν γκουρμέ γεύσεις με μια… επικίνδυνη πινελιά.

Ο Παύλος, σεφ με παρελθόν που καλύτερα να μην ξεπακετάρουμε, και η μυστηριώδης Ελβίρα, που δεν λέει ποτέ όλη την αλήθεια —γιατί να το κάνει άλλωστε;—, ανοίγουν ένα πρωτοποριακό street food μαγαζί σε μια μέτα-μελλοντική κοινωνία όπου η επιβίωση έχει γίνει καλλιτεχνικό σπορ. Κάθε πιάτο τους έχει γεύση, τόλμη και μια γενναία δόση… θανάτου. Κυριολεκτικά.

Όταν όλα γύρω διαλύονται, εκείνοι μαγειρεύουν μια νέα πραγματικότητα, με χιούμορ που δεν κατεβαίνει εύκολα και αλήθειες που δεν… χωνεύονται με τίποτα.

«Μια μαύρη κωμωδία με άρωμα από ένα μέλλον που δεν μοιάζει και τόσο μακρινό. Ανατρεπτική, καυστική και τόσο νόστιμα επικίνδυνη, που θα σας κάνει να αναρωτηθείτε: μήπως τελικά δεν τα έχουμε δοκιμάσει όλα;»


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:


Συγγραφή : Μάνος Σφυράκης

Σκηνοθεσία : Ορέστης Τρίκας

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μάνος Σφυράκης

Μουσική: MetArtists

Σκηνικά: David Negrin

Κουστούμια: MetArtists

Μακιγιάζ: Τζένη Σάλλο

Φωτογραφία : Ακριβή Μαλισσόβα

Σχεδιασμός αφίσας: Ορέστης Τρίκας

Σχεδιασμός Φωτισμών: MetArtists

Χειρισμός Φωτισμού και ήχου: Γεωργία Ηλιοπούλου

Σκηνοθέτης Teaser & Editing: Εμμανουήλ Μαύρος

Επικοινωνία: Αντζυ Νομικού ( angienomikou@gmail.com) Παραγωγή: MetArtists

Παίζουν: Γιώτα Βερούχη Γιώργος Λάμπρης Νίνα Κεφαλογιάννη Ελευθερία Φιντίκη Εφραίμ Φωτόπουλος

Στον ρόλο της Ελίζας, την φωνή της χαρίζει η Βασιλική Ανδρίτσου.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ώρες & Μέρες Παραστάσεων

Κάθε ΠΕΜΠΤΗ στις 21:15


Τιμές Εισιτηρίων

Γενική Είσοδος: €15


Μειωμένο: €12 (φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, ΑμεΑ, 65+)


ΟΜΑΔΙΚΟ 5+ €10


ΑΤΕΛΕΙΑ ΣΕΗ, ΕΕΣ, ΠΕΣΥΘ €6 (κατόπιν διαθεσιμότητας στο ταμείο του θεάτρου)

Διάρκεια: 90’ (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια διαθέσιμα στο ταμείο του Θεάτρου Δρόμος και online στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/thanatos-ala-gourmet/

Θέατρο ΔΡΟΜΟΣ Αγίου Μελετίου 25 & Κυκλάδων, Κυψέλη – Αθήνα 11361 Τηλ .κρατήσεων: 6937383530 - 210-8818906

Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος για ΑμεΑ.

ΘΑΝΑΤΟΣ A LA GOURMET
ΘΕΑΤΡΟ ΔΡΟΜΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΣΦΥΡΑΚΗΣ
