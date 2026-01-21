Ξεκινάει εμφανίσεις στην Αθήνα ο Λευτέρης Κρίκης!

Τραγουδάει τη νέα του επιτυχία Πες ακόμα ένα ψέμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 16:42 Mήπως του αρέσεις; Τα σημάδια που πρέπει να προσέξεις
22.01.26 , 16:38 Φουρνιέ: «Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας»
22.01.26 , 16:38 Πρωτεΐνη και διατροφή: Η αλλαγή στην πυραμίδα που ανατρέπει τα δεδομένα
22.01.26 , 16:19 Γιώργος Λάνθιμος: Tέσσερις υποψηφιότητες για το Bugonia στα Όσκαρ 2026
22.01.26 , 15:54 Κακοκαιρία Βάρη: Από θαύμα σώθηκε παιδί - Χείμαρρος μπήκε στο δωμάτιό του
22.01.26 , 15:50 Άση Μπήλιου: Κορυφώνονται οι πλανητικές συναντήσεις τις επόμενες μέρες
22.01.26 , 15:47 MasterChef - Κοντιζάς: Είναι το καλύτερο πιάτο που έχουμε δοκιμάσει φέτος!
22.01.26 , 15:42 «Τσουνάμι» Καταγγελιών Από Πολίτες Κατά Του ΔΕΔΔΗΕ
22.01.26 , 15:19 Master plan Τραμπ για τη «νέα Γάζα»: Χλιδάτα διαμερίσματα & τουρισμός
22.01.26 , 15:05 Οσομπούκο αλά Μιλανέζ με κοφτό μακαρονάκι
22.01.26 , 15:04 Η Μαρία Κρούσου φέρνει στο Cash or Trash ένα φόρεμα Armani
22.01.26 , 14:45 Χατζίδου για το Τέλεια του Ιακωβίδη: «Είχα ζητήσει να το κάνω εγώ διασκευή»
22.01.26 , 14:45 Σέρρες: Τι Λέει Η Μητέρα Του 16χρονου Που Ξυλοκοπήθηκε Στις Φυλακές
22.01.26 , 14:40 VW Taigo και T-Cross: Γιατί είναι τόσο ξεχωριστά
22.01.26 , 14:39 Σκοτώθηκε δύο μέρες πριν τον γάμο της: Στη φυλακή ο οδηγός που την παρέσυρε
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Έλενα Χαραλαμπούδη: Το «5 minute mum», ο γάμος με τον Λάζαρο & η κόρη τους!
Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Δείτε το βιντεοκλίπ του Πες ακόμα ένα ψέμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας του περνάει ο Λευτέρης Κρίκης.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνες θεωρείται ως το «the next big thing» στην εγχώρια μουσική σκηνή κι όχι άδικα, καθώς έχει αφήσει σε πολύ σύντομο διάστημα το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αποκτώντας πάρα πολλούς θαυμαστές.

Το τελευταίο του τραγούδι Πες ακόμα ένα ψέμα ξεπέρασε πολύ γρήγορα τις 1 εκατ. προβολές στο youtube, με το γεγονός αυτό να αποδεικνύει το μουσικό ρεύμα που έχει δημιουργήσει ο ραγδαία ανερχόμενος καλλιτέχνης από τη Θεσσαλονίκη.

Ο Λευτέρης Κρίκης αυτό το καιρό ολοκλήρωσε τον κύκλο των εμφανίσεων του στη Θεσσαλονίκη με τη Λένα Ζευγαρά στο vogclub και ξεκινάει αυτή την εβδομάδα τις εμφανίσεις του κάθε Πέμπτη στο Ethos στην Αθήνα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΡΙΚΗΣ
 |
ΠΕΣ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΨΕΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top