Ξεκινάει εμφανίσεις στην Αθήνα ο Λευτέρης Κρίκης!

Δείτε το βιντεοκλίπ του Πες ακόμα ένα ψέμα

Μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας του περνάει ο Λευτέρης Κρίκης.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνες θεωρείται ως το «the next big thing» στην εγχώρια μουσική σκηνή κι όχι άδικα, καθώς έχει αφήσει σε πολύ σύντομο διάστημα το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αποκτώντας πάρα πολλούς θαυμαστές.

Το τελευταίο του τραγούδι Πες ακόμα ένα ψέμα ξεπέρασε πολύ γρήγορα τις 1 εκατ. προβολές στο youtube, με το γεγονός αυτό να αποδεικνύει το μουσικό ρεύμα που έχει δημιουργήσει ο ραγδαία ανερχόμενος καλλιτέχνης από τη Θεσσαλονίκη.

Ο Λευτέρης Κρίκης αυτό το καιρό ολοκλήρωσε τον κύκλο των εμφανίσεων του στη Θεσσαλονίκη με τη Λένα Ζευγαρά στο vogclub και ξεκινάει αυτή την εβδομάδα τις εμφανίσεις του κάθε Πέμπτη στο Ethos στην Αθήνα.