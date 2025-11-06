Λαϊκές βραδιές με τους Θέμη Αδαμαντίδη και Ζαφείρη Μελά

Ένα πρόγραμμα που θυμίζει τις χρυσές εποχές της διασκέδασης!

Ζαφείρης Μελάς - Θέμης Αδαμαντίδης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι είναι εδώ και προκαλεί… φρενίτιδα διασκέδασης κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο αγαπημένο στέκι της παραλιακής, San Remo.

Οι δύο κορυφαίοι ερμηνευτές, Ζαφείρης Μελάς και Θέμης Αδαμαντίδης ενώνουν τις φωνές και τη μακρόχρονη εμπειρία τους σε ένα πρόγραμμα που θυμίζει τις χρυσές εποχές της διασκέδασης!

Ζαφείρης Μελάς - Θέμης Αδαμαντίδης

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο νυχτερινό κέντρο είναι μια γιορτή.

Ο κόσμος τραγουδά, χορεύει και ζει αξέχαστες στιγμές δίπλα σε δύο καλλιτέχνες που έχουν χαρίσει αναρίθμητες επιτυχίες στο κοινό!

Μαζί τους η Χριστίνα Κολέτσα, η Γιώτα Ρέγγινα, ο Νίκος Δούρος και ο Σταμάτης Καπίρης.

 

