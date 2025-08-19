Άρτεμις Χατζηγιαννάκη: Έκθεση «Θηραϊκές τελετουργίες» στη Σαντορίνη

Εστιάζοντας στο αρχέγονο πνεύμα της Σαντορίνης, η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη διευρύνει το εικαστικό και ερευνητικό βλέμμα της για να προσεγγίσει όψεις διαχρονικότητας στο πιο προβεβλημένο διεθνώς νησί του Αιγαίου.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο «Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας Δ. Νομικός», στον πολυχώρο τέχνης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας που δημιούργησε η οικογένεια Νομικού δίπλα στην παραλία της Βλυχάδας αξιοποιώντας την παλιά βιομηχανική εγκατάσταση. Ο πολυδιάστατος αυτός χώρος, διαφυλάσσει τη βιομηχανική μνήμη, την κουλτούρα της τεχνογνωσίας, το αποτύπωμα του εργατικού δυναμικού, τα προϊόντα της θηραϊκής γης και τα συνδυάζει με μια σύγχρονη αντίληψη τέχνης και διαπολιτισμικής δημιουργίας μέσω του καλλιτεχνικού προσώπου του Μουσείου, γνωστού ως Santorini Arts Factory (SAF).

Η σαντορινιά τομάτα, που απέσπασε τον τίτλο προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) το 2006, είναι συνδεδεμένη με την πολιτισμική, αγροτική και οικονομική ιστορία του νησιού. Συνδέεται με την πρώτη λειτουργία του Βιομηχανικού Μουσείου Τομάτας «Δ. Νομικός» αλλά εμμέσως συνδέεται και με τον θεματικό άξονα της έκθεσης της Άρτεμης Χατζηγιαννάκη, που εμβαθύνει στις αθέατες αλλά ενεργές πολιτισμικές καταβολές της Σαντορίνης.

Με 15 έργα (όλα υδατογραφίες), η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη ορίζει έναν τρόπο θέασης στον ορίζοντα της Σαντορίνης μέσα από τους τελετουργικούς κύκλους της παράδοσης, των κύκλων εργασίας, της τοπικής οικονομίας, των εθίμων και του συλλογικού θυμικού. Ο επισκέπτης θα αναγνωρίσει πτυχές μιας Σαντορίνης που επιβιώνει όχι μόνο στη μνήμη και στην προφορική μαρτυρία, αλλά και στο ανάγλυφο του τοπίου, στην αρχαία γη, στην γραμμή του ορίζοντα, στην παράδοση του οίνου και της αμπέλου, στα γεωργικά προϊόντα, στη χλωρίδα και στους κύκλους του χρόνου, στην αρχιτεκτονική, που διατρέχει τη στερεότυπη εικόνα της Σαντορίνης μέσα από εκλάμψεις αυθεντικότητας και αρχέγονης σοφίας.

Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 23 Αυγούστου σε επιμέλεια των Λευτέρη Ζώρζου, αρχαιολόγου και Νίνας Γεωργιάδου, αρχιτέκτονος καθώς και με τη συμβολή του συγγραφέα και δημοσιογράφου Νίκου Βατόπουλου.

Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θήρας και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Σαντορίνη 2025: Έτος Ανάδειξης και Υποστήριξης της Αυθεντικότητας».

Η έκθεση θα συνοδεύεται από την έκδοση του εικαστικού ημερολογίου έτους 2026 με τίτλο «Σαντορίνη», δίγλωσσου (ελληνικά-αγγλικά), με δώδεκα έργα της εικαστικού, πρόλογο του Δημάρχου Θήρας Νίκου Ζώρζου, και κείμενα των Νίκου Βατόπουλου, συγγραφέα-δημοσιογράφου, Λευτέρη Ζώρζου, αρχαιολόγου και Νίνας Γεωργιάδου, αρχιτέκτονος.

Η έκθεση θα πλαισιωθεί με παράλληλες δράσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2025 θα γίνουν συνοδευτικές εκδηλώσεις στον χώρο της έκθεσης με θέμα τα πολλά πρόσωπα της Σαντορίνης στον χρόνο και την παρουσίαση του νέου εικαστικού ημερολογίου 2026. Ομιλητές: ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Γεωργιάδης και οι επιμελητές της έκθεσης Λευτέρης Ζώρζος, αρχαιολόγος και Νίνα Γεωργιάδου, αρχιτέκτονας.

Η Άρτεμις Χατζηγιαννάκη γεννήθηκε στον Πειραιά το 1961. Εργάζεται ως συμβολαιογράφος στην Αθήνα. Με την ιδιότητα της εικαστικού έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις και έχει εκδώσει μια σειρά εικαστικών ημερολογίων. Έχει παρουσιάσει τις ακόλουθες ατομικές εκθέσεις:

-«Τα πρόσωπα της Αθήνας», Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Επιμέλεια Νίκος Βατόπουλος , Αθήνα 2025,

-«Βρυσάκι. Αναζητώντας την χαμένη συνοικία», Λουτρό των Αέρηδων, Μ.Ν.Ε.Π., Συνεπιμέλεια Νίκος Βατόπουλος, Αθήνα 2023,

-«Το Πνεύμα του ’60 – Περιήγηση σε έναν κόσμο που έφερε το αύριο», TAF / the art foundation, επιμέλεια Νίκος Βατόπουλος, Αθήνα 2020 (κατάλογος),

-«Σμύρνη-Αθήνα, Ubi bene ibi patria», Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, Αθήνα 2018 (κατάλογος),

-«Pixels and colors of Smyrna», Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης, Αθήνα 2017,

-«Το Ταξίδι Σμύρνη - Πειραιάς - Φάληρο», Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου, Αθήνα 2016,

-«Σελασφόρος Αύγουστος», Εστιατόριο «Σελήνη», Σαντορίνη 2014.

Το σύνολο του έργου της παρουσιάζεται στον ιστότοπο: www.notarte.gr



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αντώνης Κοκολάκης Εmail: kokolakispr@yahoo.gr και kokolakispr@gmail.com