Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας και για τους πυρόπληκτους της Εύβοιας

Ανοίγοντας το 15ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας 2021, ανέφερε η Καλλιτεχνική του Διευθύντρια Ντόρα Μπακοπούλου: Ζούμε όλοι την απίστευτη τραγωδία, τον τεράστιο όλεθρο από τις πυρκαγιές σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Θρηνούμε τα δάση που κάηκαν, τα σπίτια που έγιναν στάχτη, τα ζώα που δεν κατάφεραν να σωθούν, τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο κενό. Καταστροφή και απόγνωση από τη μια μέρα στην άλλη.

O Nίκος Μάνδυλας

Μέσα σε αυτόν τον όλεθρο, τι θέση μπορεί να έχει η τέχνη; Αφού η ζωή συνεχίζεται θα συνεχιστεί και η τέχνη. Και έτσι πρέπει.

Βρεθήκαμε σε πόλεμο και με την πανδημία και με τις πυρκαγιές, όμως, όπως είχε απαντήσει ο Τσώρτσιλ όταν τον ρώτησαν γιατί τον καιρό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου διέθετε κονδύλια για τον πολιτισμό, έτσι λέμε και εμείς: Μα γι αυτό πολεμάμε για να κρατήσουμε τον πολιτισμό όρθιο!

Η Βικτώρια Κιαζίμη

Το 15ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας συνεχίζεται με τέσσερεις ακόμη ξεχωριστές βραδιές αφιερωμένες στα 250 (+1) χρόνια από την γέννηση τού Beethoven για σόλο πιάνο (25/8), στο κίνημα “Sturm und Drang” (Θύελλα και ορμή) που κυριάρχησε στη τέχνη της δυτικής Ευρώπης τον 19ο αιώνα (26/8), με μία ιδιαίτερη βραδιά με τίτλο Φλερτάροντας με τον Γκαίτε (27/8) και κλείνει στην Παραλία της

Αύρας όπου με ελεύθερη είσοδο και τίτλο Όλοι μαζί μία ψυχή! ζητείται από τους φιλόμουσους να συνεισφέρουν για τους πυρόπληκτους της Εύβοιας. Σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου (28/8).

Ο Θοδωρής Τζοβανάκης

Το 15ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας, αναπόσπαστο κομμάτι του αιγινήτικου καλοκαιριού, συμβαδίζοντας με τις έκτακτες συνθήκες της εποχής έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά της διάδοσης της Covid 19, και τηρεί απολύτως όλες τις σχετικές οδηγίες για τις συναυλίες σε ανοικτούς χώρους, ώστε να υποδέχεται και πάλι, με χαρά και ασφάλεια, όλους τους φίλους του σε αυτή την ξεχωριστή συνάντηση – γιορτή της μουσικής!

Ο Γρηγόρης Ιωάννου

Το Πρόγραμμα

25/08/2021-Αυλή του Ναού του Σωτήρος

Γιορτάζουμε τα 250 (+1) χρόνια από την γέννηση τού μεγάλου συνθέτη

Βραδιά με έργα Beethoven για σόλο πιάνο

Daniel Pilkington

Βικτώρια Κιαζίμη

Θοδωρής Τζοβανάκης

Σονάτα “Les Adieux”, Σονάτα “Υπό το σεληνόφως”, 32 Παραλλαγές σε Ντο ελάσσονα, Bagatelle

26/08/021-Αυλή του Ναού του Σωτήρος

“Sturm und Drang”(Θύελλα και ορμή)

Το κίνημα που κυριάρχησε στη τέχνη της δυτικής Ευρώπης τον 19ο αιώνα

Ντόρα Μπακοπούλου, πιάνο

Νίκος Μάνδυλας, βιολί

Κρυσταλία Γαϊτάνου, βιόλα

Χριστόφορος Μιρόσνικοφ, τσέλο

Γρηγόρης Ιωάννου, πιάνο

Έργα: Chopin, nocturne in c minor op, 48 no1 & fantaisie in f minor op.49

Mozart piano quartet nο.2, Brahms piano quartet nο.1, op.25

27/8/2021-Παραλία Αύρας

Φλερτάροντας με τον Γκαίτε

Alissa Margulis, βιολί

Κρυσταλία Γαϊτάνου, βιόλα

Χριστόφορος Μιρόσνικοφ,* τσέλο

Lily Maisky, πιάνο

Brahms, piano quartet no.3 (Werther)

και έργα Tchaikovsky, Clara Schumann, Kreisler

28/08/2021-Παραλία Αύρας

Όλοι μαζί μία ψυχή!

Αλεξία Μουζά, πιάνο

Ορχήστρα Academica υπό τον Νίκο Αθηναίο

Νίκος Σκαλκώτας: Πέντε ελληνικοί χοροί για ορχήστρα εγχόρδων

W.A. Mozart: Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων, σε λα μείζονα,KV 414

A. Dvorak: Σερενάτα για ορχήστρα εγχόρδων σε μι μείζονα, έργο 22

Το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας ευχαριστεί θερμά:

τον Δήμο Αίγινας

την ΚΕΔΑ- Κοινωφελή Εταιρεία Δήμου Αίγινας

τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας-Σπετσών-Αιγίνης κ. Εφραίμ

τον Σεβαστό Πατέρα Νικόλαο που και πάλι φιλοξενεί το Φεστιβάλ στην Αυλή του ναού του Σωτήρος

την Αλίκη Σιμαντώνη

Το Δρομάκι, εστιατόριο

την Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media